вимикати потужнє й обмежитись
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лис, 2022 11:02
Додано: Сер 09 лис, 2022 01:11
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Вєсті с полєй - центр однокімнатна 48 метрів, експозиція неділя - 14 тисяч - глухо, думаю спускатися до 13,
Чотирикімнатна старий поділ з підземним паркінгом - та ж експозиція, 32 тисячі - глухо як в танку, почекаю тому що в квартирі є газ і низький поверх - а це зараз вкрай важливо)
Додано: Сер 09 лис, 2022 07:52
У жовтні ринок оренди нерухомості майже зупинився.
Я особисто в усі часи, жирні і кризові, вважав правильною стратегію, якої дотримувався протягом усіх 22 років орендної діяльності: ліпше володіти трьома 1-кім. квартирами економкласу (хрущі, чешки, керамзитобетонні панельки) біля метро і бажано у прицентраллі, ніж однією "квіточкою" у будь-якій локації, орендну ставку на яку власник вимушений тримати на захмарних для поточного стану ринку рівнях. Наприклад, нині кожну зі своїх квартир здаю по 7+7+6 (до березня поточного року було 10.5+9,5+7,6=27.6), маю щомісяця 20 тисяч грн. Переважна кількість клієнтів "полює" саме на цей ціновий сегмент. А власнику однієї "квіточки" здати за 20 000 грн є великою проблемою. Ще один плюс для власника трьох економів: вкрай низька вірогідність залишитися взагалі без доходу, тобто завжди існує можливість маневру: з одієї квартири орендарі виїхали, а дві продовжують генерувати дохід, чого неможливо забезпечити за наявності однієї "квіточки" з тією ж сумарною орендною ставкою. Часи надзвичайно важкі.Тримаймося.
Додано: Сер 09 лис, 2022 07:58
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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