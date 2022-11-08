Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вєсті с полєй - центр однокімнатна 48 метрів, експозиція неділя - 14 тисяч - глухо, думаю спускатися до 13, Чотирикімнатна старий поділ з підземним паркінгом - та ж експозиція, 32 тисячі - глухо як в танку, почекаю тому що в квартирі є газ і низький поверх - а це зараз вкрай важливо)
У жовтні ринок оренди нерухомості майже зупинився. https://bigkyiv.com.ua/orenda-zhytla-kv ... -v-orendu/ "...зараз маємо картину, що угод майже нема. І те, що було рік тому за 7 тисяч, зараз за ці гроші не можуть здати. Ринок відкотився на три місяці тому в плані ціни і в плані кількості угод. Деякі власники можуть домовлятися про ціни нижче ринку. Наскільки нижче? Не чув, щоб нижче 5 тисяч гривень. Економклас більш живий. Поки ціни триматимуться в цьому сегменті". Я особисто в усі часи, жирні і кризові, вважав правильною стратегію, якої дотримувався протягом усіх 22 років орендної діяльності: ліпше володіти трьома 1-кім. квартирами економкласу (хрущі, чешки, керамзитобетонні панельки) біля метро і бажано у прицентраллі, ніж однією "квіточкою" у будь-якій локації, орендну ставку на яку власник вимушений тримати на захмарних для поточного стану ринку рівнях. Наприклад, нині кожну зі своїх квартир здаю по 7+7+6 (до березня поточного року було 10.5+9,5+7,6=27.6), маю щомісяця 20 тисяч грн. Переважна кількість клієнтів "полює" саме на цей ціновий сегмент. А власнику однієї "квіточки" здати за 20 000 грн є великою проблемою. Ще один плюс для власника трьох економів: вкрай низька вірогідність залишитися взагалі без доходу, тобто завжди існує можливість маневру: з одієї квартири орендарі виїхали, а дві продовжують генерувати дохід, чого неможливо забезпечити за наявності однієї "квіточки" з тією ж сумарною орендною ставкою. Часи надзвичайно важкі.Тримаймося.
ihorkyiv написав:Часи надзвичайно важкі.Тримаймося.
Мутрий нарот платить реальну ціну за те, що його їліта 30 років нікуя не робила для зміцнення державності і обороноздатності країни. Ну, нарот хоч по кабакам нагулявся і по Єгіптам наїздився!
Велика подяка за змістовний тематичний пост на орендній гілці. Ви для усіх форумчан-орендодавців є видатним авторитетом у цій сфері. Кожен Ваш допис є безцінним скарбом професійного досвіду і з великим жаданням закарбовується у пам"яті кожного з нас - Ваших непохитних шанувальників.
ihorkyiv написав:У жовтні ринок оренди нерухомості майже зупинився. https://bigkyiv.com.ua/orenda-zhytla-kv ... -v-orendu/ "...зараз маємо картину, що угод майже нема. І те, що було рік тому за 7 тисяч, зараз за ці гроші не можуть здати. Ринок відкотився на три місяці тому в плані ціни і в плані кількості угод. Деякі власники можуть домовлятися про ціни нижче ринку. Наскільки нижче? Не чув, щоб нижче 5 тисяч гривень. Економклас більш живий. Поки ціни триматимуться в цьому сегменті". Я особисто в усі часи, жирні і кризові, вважав правильною стратегію, якої дотримувався протягом усіх 22 років орендної діяльності: ліпше володіти трьома 1-кім. квартирами економкласу (хрущі, чешки, керамзитобетонні панельки) біля метро і бажано у прицентраллі, ніж однією "квіточкою" у будь-якій локації, орендну ставку на яку власник вимушений тримати на захмарних для поточного стану ринку рівнях. Наприклад, нині кожну зі своїх квартир здаю по 7+7+6 (до березня поточного року було 10.5+9,5+7,6=27.6), маю щомісяця 20 тисяч грн. Переважна кількість клієнтів "полює" саме на цей ціновий сегмент. А власнику однієї "квіточки" здати за 20 000 грн є великою проблемою. Ще один плюс для власника трьох економів: вкрай низька вірогідність залишитися взагалі без доходу, тобто завжди існує можливість маневру: з одієї квартири орендарі виїхали, а дві продовжують генерувати дохід, чого неможливо забезпечити за наявності однієї "квіточки" з тією ж сумарною орендною ставкою. Часи надзвичайно важкі.Тримаймося.
це ж моя стратегія кавалірок в пішій доступності до трьох ліній ШРТ, тільки іншими словами
ihorkyiv написав:У жовтні ринок оренди нерухомості майже зупинився. https://bigkyiv.com.ua/orenda-zhytla-kv ... -v-orendu/ "...зараз маємо картину, що угод майже нема. І те, що було рік тому за 7 тисяч, зараз за ці гроші не можуть здати. Ринок відкотився на три місяці тому в плані ціни і в плані кількості угод. Деякі власники можуть домовлятися про ціни нижче ринку. Наскільки нижче? Не чув, щоб нижче 5 тисяч гривень. Економклас більш живий. Поки ціни триматимуться в цьому сегменті". Я особисто в усі часи, жирні і кризові, вважав правильною стратегію, якої дотримувався протягом усіх 22 років орендної діяльності: ліпше володіти трьома 1-кім. квартирами економкласу (хрущі, чешки, керамзитобетонні панельки) біля метро і бажано у прицентраллі, ніж однією "квіточкою" у будь-якій локації, орендну ставку на яку власник вимушений тримати на захмарних для поточного стану ринку рівнях. Наприклад, нині кожну зі своїх квартир здаю по 7+7+6 (до березня поточного року було 10.5+9,5+7,6=27.6), маю щомісяця 20 тисяч грн. Переважна кількість клієнтів "полює" саме на цей ціновий сегмент. А власнику однієї "квіточки" здати за 20 000 грн є великою проблемою. Ще один плюс для власника трьох економів: вкрай низька вірогідність залишитися взагалі без доходу, тобто завжди існує можливість маневру: з одієї квартири орендарі виїхали, а дві продовжують генерувати дохід, чого неможливо забезпечити за наявності однієї "квіточки" з тією ж сумарною орендною ставкою. Часи надзвичайно важкі.Тримаймося.
У меня эконом никак не доползет к довоенным ценам в гривне. А две квартиры в бизнес классе поднял до довоенных цен в долларе. Правда есть нюанс - в доме два ввода электричества. Охранника обучили вручную переключать с ввода 1 на ввод 2 В том доме месяца три сдавалась двуха под 90 метров с почти нульовым, но не современным ремонтом (для контингента 50+ скажем так ремонт) за 1,5 куе с требованиями чтоб один или пара. Тройной залог! Естественно без детей, животных и вредных привычек. Так эта квартира сдалась
ihorkyiv вы амортизацию квартир по 6-7 кгрн посчитайте и отнимите от 20 кгрн. Аренда за 150 долларов это просто проедание основных средств. У вас иллюзия, что 30 летный ремонт можно эксплуатировать ещё 20 лет.
UA написав:В том доме месяца три сдавалась двуха под 90 метров с почти нульовым, но не современным ремонтом (для контингента 50+ скажем так ремонт) за 1,5 куе с требованиями чтоб один или пара. Тройной залог! Естественно без детей, животных и вредных привычек. Так эта квартира сдалась
Три місяці простою!!! Це означає, що при оренді на 1 рік - втрачено 25% орендного річного прибутку!
UA написав:иллюзия, что 30 летный ремонт можно эксплуатировать ещё 20 лет
Запросто! Люди здають квартири з ремонтом 30-40 річної давнини. Звісно, за мінімальною ціною або нижче ринка. Зате не паряться з ремонтами, бойлерами, водомірами і т.п. Навіть не з,являються в своїх орендних квартирах, їм це похрєн. І таких орендодавців, насправді, чимало!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 лис, 2022 10:41, всього редагувалось 1 раз.