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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2324232523262327
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:33

  flyman написав:
  ihorkyiv написав:У жовтні ринок оренди нерухомості майже зупинився. https://bigkyiv.com.ua/orenda-zhytla-kv ... -v-orendu/ "...зараз маємо картину, що угод майже нема. І те, що було рік тому за 7 тисяч, зараз за ці гроші не можуть здати. Ринок відкотився на три місяці тому в плані ціни і в плані кількості угод. Деякі власники можуть домовлятися про ціни нижче ринку. Наскільки нижче? Не чув, щоб нижче 5 тисяч гривень. Економклас більш живий. Поки ціни триматимуться в цьому сегменті".
Я особисто в усі часи, жирні і кризові, вважав правильною стратегію, якої дотримувався протягом усіх 22 років орендної діяльності: ліпше володіти трьома 1-кім. квартирами економкласу (хрущі, чешки, керамзитобетонні панельки) біля метро і бажано у прицентраллі, ніж однією "квіточкою" у будь-якій локації, орендну ставку на яку власник вимушений тримати на захмарних для поточного стану ринку рівнях. Наприклад, нині кожну зі своїх квартир здаю по 7+7+6 (до березня поточного року було 10.5+9,5+7,6=27.6), маю щомісяця 20 тисяч грн. Переважна кількість клієнтів "полює" саме на цей ціновий сегмент. А власнику однієї "квіточки" здати за 20 000 грн є великою проблемою. Ще один плюс для власника трьох економів: вкрай низька вірогідність залишитися взагалі без доходу, тобто завжди існує можливість маневру: з одієї квартири орендарі виїхали, а дві продовжують генерувати дохід, чого неможливо забезпечити за наявності однієї "квіточки" з тією ж сумарною орендною ставкою. Часи надзвичайно важкі.Тримаймося.

це ж моя стратегія кавалірок в пішій доступності до трьох ліній ШРТ, тільки іншими словами

Прагнучи не бути у ваших очах банальним плагіатором, присягаюся, що ніколи не опрацьовував ваших теоретичних надбань і тим паче не використовував у своєму стислому дописі прийому компіляції, а також пропоную для недопущення конфлікту авторства назвати наш спільний винахід подвійними ніками на кшталт закону французького вченого Жозефа-Луї Гей-Люссака. Ви, у нашому випадку, будете першим - Геєм, а я на другому шабелі - Люссаком.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:57

  UA написав:ihorkyiv вы амортизацию квартир по 6-7 кгрн посчитайте и отнимите от 20 кгрн.
Аренда за 150 долларов это просто проедание основных средств.
У вас иллюзия, что 30 летный ремонт можно эксплуатировать ещё 20 лет.

К тому же специфический континент эконома, люди видавшие в жизни всё, с устойчивым иммунитетом к пятнам, грязи и мусору, ищут жильё подешевле, поэтому квартира убивается гораздо быстрее. К тому же, не дай Бог, сосед будет сдавать на 300 грн дешевле, они сразу же переедут к нему.

Работать с эконом сегментом огромный гемор в любой отрасли. Человек хочет за 5 копеек купить конфетку, не прилагая по жизни никаких усилий. Тем более они не будут прилагать усилия содержать чужую квартиру в чистоте.

Конечно и в средних сегментах некоторые квартиранты убивают ремонт, но тут у хозяина есть хотя бы ресурсы на его восстановление (из за более высокой цены аренды)

А 7к это себестоимость ооооочень скромного ремонта (обои + краска + линолеум) Если квартиранты к ремонту убьют ещё мебель и технику, то можно и больше полученной ренты вложить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:12

  vitaliian написав:
  UA написав:ihorkyiv вы амортизацию квартир по 6-7 кгрн посчитайте и отнимите от 20 кгрн.
Аренда за 150 долларов это просто проедание основных средств.
У вас иллюзия, что 30 летный ремонт можно эксплуатировать ещё 20 лет.

К тому же специфический континент эконома, люди видавшие в жизни всё, с устойчивым иммунитетом к пятнам, грязи и мусору, ищут жильё подешевле, поэтому квартира убивается гораздо быстрее. К тому же, не дай Бог, сосед будет сдавать на 300 грн дешевле, они сразу же переедут к нему.

Работать с эконом сегментом огромный гемор в любой отрасли. Человек хочет за 5 копеек купить конфетку, не прилагая по жизни никаких усилий. Тем более они не будут прилагать усилия содержать чужую квартиру в чистоте.

Конечно и в средних сегментах некоторые квартиранты убивают ремонт, но тут у хозяина есть хотя бы ресурсы на его восстановление (из за более высокой цены аренды)

А 7к это себестоимость ооооочень скромного ремонта (обои + краска + линолеум) Если квартиранты к ремонту убьют ещё мебель и технику, то можно и больше полученной ренты вложить.


У дописувача/дописувачки - відчувається великий життєвий досвід щодо користування найдешевшими товарами))) особливо - судження про орендний бізнес((((
Як оренда в Ірпені?
Натовпи орендарів - стоять біля порога?
До речі, вдалось купити б/в "Ланос"???
Все ж краще, ніж електросамокат! :mrgreen:
Frant
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