Додано: Сер 09 лис, 2022 10:57

UA написав: ihorkyiv вы амортизацию квартир по 6-7 кгрн посчитайте и отнимите от 20 кгрн.

Аренда за 150 долларов это просто проедание основных средств.

У вас иллюзия, что 30 летный ремонт можно эксплуатировать ещё 20 лет. ihorkyiv вы амортизацию квартир по 6-7 кгрн посчитайте и отнимите от 20 кгрн.Аренда за 150 долларов это просто проедание основных средств.У вас иллюзия, что 30 летный ремонт можно эксплуатировать ещё 20 лет.

К тому же специфический континент эконома, люди видавшие в жизни всё, с устойчивым иммунитетом к пятнам, грязи и мусору, ищут жильё подешевле, поэтому квартира убивается гораздо быстрее. К тому же, не дай Бог, сосед будет сдавать на 300 грн дешевле, они сразу же переедут к нему.Работать с эконом сегментом огромный гемор в любой отрасли. Человек хочет за 5 копеек купить конфетку, не прилагая по жизни никаких усилий. Тем более они не будут прилагать усилия содержать чужую квартиру в чистоте.Конечно и в средних сегментах некоторые квартиранты убивают ремонт, но тут у хозяина есть хотя бы ресурсы на его восстановление (из за более высокой цены аренды)А 7к это себестоимость ооооочень скромного ремонта (обои + краска + линолеум) Если квартиранты к ремонту убьют ещё мебель и технику, то можно и больше полученной ренты вложить.