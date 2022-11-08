Додано: Сер 09 лис, 2022 11:30

Frant написав: Як оренда в Ірпені?

Натовпи орендарів - стоять біля порога Як оренда в Ірпені?Натовпи орендарів - стоять біля порога

у меня нет жилых помещений под аренду. Вышеизложенное - опыт других людей.Про ирпень есть отдельная ветка, тут просили не писать. Ты наверное с луны упал. Арендаторы купили генератор и пропановый обогреватель. Бизнес идет, от света не зависят.Ланос это твой недостижимый уровень, не нужно его проецировать на всех, я уже писал о том какой марки у меня авто. Повторяться не буду, а то у некоторых начнутся конвульсии, к тому же оффтоп.Преимуществ электросамокатов тебе не понять, для этого нужны соответствующие извилины, которых у тебя нет. Намекну, можно ездить там, где для машин проезда нет, и пофиг на пробки / парковки. Но сейчас не сезон для них.