ihorkyiv написав:

У жовтні ринок оренди нерухомості майже зупинився."...зараз маємо картину, що угод майже нема. І те, що було рік тому за 7 тисяч, зараз за ці гроші не можуть здати. Ринок відкотився на три місяці тому в плані ціни і в плані кількості угод. Деякі власники можуть домовлятися про ціни нижче ринку. Наскільки нижче? Не чув, щоб нижче 5 тисяч гривень. Економклас більш живий. Поки ціни триматимуться в цьому сегменті".Я особисто в усі часи, жирні і кризові, вважав правильною стратегію, якої дотримувався протягом усіх 22 років орендної діяльності: ліпше володіти трьома 1-кім. квартирами економкласу (хрущі, чешки, керамзитобетонні панельки) біля метро і бажано у прицентраллі, ніж однією "квіточкою" у будь-якій локації, орендну ставку на яку власник вимушений тримати на захмарних для поточного стану ринку рівнях. Наприклад, нині кожну зі своїх квартир здаю по 7+7+6 (до березня поточного року було 10.5+9,5+7,6=27.6), маю щомісяця 20 тисяч грн. Переважна кількість клієнтів "полює" саме на цей ціновий сегмент. А власнику однієї "квіточки" здати за 20 000 грн є великою проблемою. Ще один плюс для власника трьох економів: вкрай низька вірогідність залишитися взагалі без доходу, тобто завжди існує можливість маневру: з одієї квартири орендарі виїхали, а дві продовжують генерувати дохід, чого неможливо забезпечити за наявності однієї "квіточки" з тією ж сумарною орендною ставкою. Часи надзвичайно важкі.Тримаймося.