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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2325232623272328
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:22

В период высоких цен на аренду стараюсь сдавать квартиры без простоя.
К тому же период высоких цен на аренду почему то совпадает с периодом высоких цен на ремонты. (Учетная ставка тут совсем не причем)
А вот сейчас можно и поставить уставший объект на ремонт.
Даже можно тендер среди плиточников организовать.

Что нужно делать сначала - менять трубы или ложить новую плитку вопрос мировоззрения конкретного арендодателя. .
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  #<1 ... 2325232623272328
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