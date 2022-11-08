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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:22
В период высоких цен на аренду стараюсь сдавать квартиры без простоя.
К тому же период высоких цен на аренду почему то совпадает с периодом высоких цен на ремонты. (Учетная ставка тут совсем не причем)
А вот сейчас можно и поставить уставший объект на ремонт.
Даже можно тендер среди плиточников организовать.
Что нужно делать сначала - менять трубы или ложить новую плитку вопрос мировоззрения конкретного арендодателя. .
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