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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2325232623272328
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:22

В период высоких цен на аренду стараюсь сдавать квартиры без простоя.
К тому же период высоких цен на аренду почему то совпадает с периодом высоких цен на ремонты. (Учетная ставка тут совсем не причем)
А вот сейчас можно и поставить уставший объект на ремонт.
Даже можно тендер среди плиточников организовать.

Что нужно делать сначала - менять трубы или ложить новую плитку вопрос мировоззрения конкретного арендодателя. .
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:15

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:А вот сейчас можно и поставить уставший объект на ремонт.

Я этим и занимаюсь. Не зря в Европе/Америке уровень ремонтов в среднем сегменте ниже. Потому что при том уровне почасовой оплаты труда ремонт это роскошь. Завтра мы будем в ЕС, все ремонтники уедут туда или выставят французские расценки, и нам, в самой бедной стране ЕС, придется надолго забыть про ремонты.
В частности поэтому сейчас квартиры со свежим ремонтом (не в Киеве) держу "под паром". Амортизация будет выше тех копеек, которые можно будет получить. Правда не выдержал и с началом отопительного сезона одну, самую прожорливую по коммунальным, сдал.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:13

В неотключаемых домах аренда на 30% выше, чем в отключаемых.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 01:00

Ціни на оренду квартир у Києві зросли в середньому на 20−30% https://borgexpert.com/news/tsiny-na-or ... u-na-20-30 Ринок ожив за рахунок не тільки місцевих клієнтів, а й переселенців. «Доступні об’єкти швидко знаходять орендарів. До 30% попиту формують внутрішньо переміщені особи», — зазначає генеральний директор АН Благовіст Олена Біберова.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 11:26

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  ihorkyiv написав:Ціни на оренду квартир у Києві зросли в середньому на 20−30%

Це вони пишуть про минуле, про вересень.
Цікаво, як зараз на ринку з цими блекаутами? В мене, коли знімали, одною з переваг був низький поверх. При тому, що тут нема таких проблем з електрикою, як в Кийові.
Цікаво, чти можливо зараз здати видові квартири, до яких 20+ поверхів по сходах?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:00

  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:Ціни на оренду квартир у Києві зросли в середньому на 20−30%

Це вони пишуть про минуле, про вересень.
Цікаво, як зараз на ринку з цими блекаутами? В мене, коли знімали, одною з переваг був низький поверх. При тому, що тут нема таких проблем з електрикою, як в Кийові.
Цікаво, чи можливо зараз здати видові квартири, до яких 20+ поверхів по сходах?

Питання риторично-комічне.
Щодо низьких поверхів (2-6), то так - це очевидна перевага. Але чи на усіх бажаючих вистачить недорогих об"єктів з таким привілеєм ?? Кожен товар з підвищеним попитом зазвичай має кількісне обмеження.
Щодо попиту в умовах блекаутів маю намір емпірично перевірити найближчим часом.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:06

Історія успіху 2022. Переселенець, поціновувачь українських ЗМІ, зняв квартиру у Київі на 2-6 поверсі де немає відключень ее, всього на 30% відсотків вище.
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А ще- газова плита в приорітеті( хрущики, 96 серія- заграли яскравими фарбами).
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:26

  Vlad442 написав:Цікаво, чти можливо зараз здати видові квартири, до яких 20+ поверхів по сходах?

В неотключаемых домах (это несколько процентов жилфонда Киева) такие квартиры сдаются по довоенным ценам в долларе.
Айтишники которым повезло снимать в неотключаемом доме во внутренних чатах компаний дают наводку своим колегам и те за пару дней выгребли ВСЁ.
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:28

  Wisznia2021 написав:А ще- газова плита в приорітеті( хрущики, 96 серія- заграли яскравими фарбами).

luxury сегмент на сегодня.
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