Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В период высоких цен на аренду стараюсь сдавать квартиры без простоя. К тому же период высоких цен на аренду почему то совпадает с периодом высоких цен на ремонты. (Учетная ставка тут совсем не причем) А вот сейчас можно и поставить уставший объект на ремонт. Даже можно тендер среди плиточников организовать.
Что нужно делать сначала - менять трубы или ложить новую плитку вопрос мировоззрения конкретного арендодателя. .
UA написав:А вот сейчас можно и поставить уставший объект на ремонт.
Я этим и занимаюсь. Не зря в Европе/Америке уровень ремонтов в среднем сегменте ниже. Потому что при том уровне почасовой оплаты труда ремонт это роскошь. Завтра мы будем в ЕС, все ремонтники уедут туда или выставят французские расценки, и нам, в самой бедной стране ЕС, придется надолго забыть про ремонты. В частности поэтому сейчас квартиры со свежим ремонтом (не в Киеве) держу "под паром". Амортизация будет выше тех копеек, которые можно будет получить. Правда не выдержал и с началом отопительного сезона одну, самую прожорливую по коммунальным, сдал.
Ціни на оренду квартир у Києві зросли в середньому на 20−30% https://borgexpert.com/news/tsiny-na-or ... u-na-20-30 Ринок ожив за рахунок не тільки місцевих клієнтів, а й переселенців. «Доступні об’єкти швидко знаходять орендарів. До 30% попиту формують внутрішньо переміщені особи», — зазначає генеральний директор АН Благовіст Олена Біберова.
ihorkyiv написав:Ціни на оренду квартир у Києві зросли в середньому на 20−30%
Це вони пишуть про минуле, про вересень. Цікаво, як зараз на ринку з цими блекаутами? В мене, коли знімали, одною з переваг був низький поверх. При тому, що тут нема таких проблем з електрикою, як в Кийові. Цікаво, чти можливо зараз здати видові квартири, до яких 20+ поверхів по сходах?
ihorkyiv написав:Ціни на оренду квартир у Києві зросли в середньому на 20−30%
Це вони пишуть про минуле, про вересень. Цікаво, як зараз на ринку з цими блекаутами? В мене, коли знімали, одною з переваг був низький поверх. При тому, що тут нема таких проблем з електрикою, як в Кийові. Цікаво, чи можливо зараз здати видові квартири, до яких 20+ поверхів по сходах?
Питання риторично-комічне. Щодо низьких поверхів (2-6), то так - це очевидна перевага. Але чи на усіх бажаючих вистачить недорогих об"єктів з таким привілеєм ?? Кожен товар з підвищеним попитом зазвичай має кількісне обмеження. Щодо попиту в умовах блекаутів маю намір емпірично перевірити найближчим часом.
Vlad442 написав:Цікаво, чти можливо зараз здати видові квартири, до яких 20+ поверхів по сходах?
В неотключаемых домах (это несколько процентов жилфонда Киева) такие квартиры сдаются по довоенным ценам в долларе. Айтишники которым повезло снимать в неотключаемом доме во внутренних чатах компаний дают наводку своим колегам и те за пару дней выгребли ВСЁ.