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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2326232723282329
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:08

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:Айтишники которым повезло снимать в неотключаемом доме во внутренних чатах компаний дают наводку своим колегам и те за пару дней выгребли ВСЁ.

Якісь фейки пишете, це ж треба таке видумати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:16

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Вєсті з полєй - однокімнатна, район олімпійського 48 метрів - 12500 (можно було 13) але не хотів торгуватись)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:23

  UA написав:
  Vlad442 написав:Цікаво, чти можливо зараз здати видові квартири, до яких 20+ поверхів по сходах?

В неотключаемых домах (это несколько процентов жилфонда Киева) такие квартиры сдаются по довоенным ценам в долларе.
Айтишники которым повезло снимать в неотключаемом доме во внутренних чатах компаний дают наводку своим колегам и те за пару дней выгребли ВСЁ.

А чому би зразу не релокнутися в Нетішин.
flyman
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  #<1 ... 2326232723282329
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