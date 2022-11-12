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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лис, 2022 13:08
UA написав:
Айтишники которым повезло снимать в неотключаемом доме во внутренних чатах компаний дают наводку своим колегам и те за пару дней выгребли ВСЁ.
Якісь фейки пишете, це ж треба таке видумати.
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BIGor
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Додано: Нед 13 лис, 2022 13:16
Вєсті з полєй - однокімнатна, район олімпійського 48 метрів - 12500 (можно було 13) але не хотів торгуватись)
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Додано: Нед 13 лис, 2022 13:23
UA написав: Vlad442 написав:
Цікаво, чти можливо зараз здати видові квартири, до яких 20+ поверхів по сходах?
В неотключаемых домах (это несколько процентов жилфонда Киева) такие квартиры сдаются по довоенным ценам в долларе.
Айтишники которым повезло снимать в неотключаемом доме во внутренних чатах компаний дают наводку своим колегам и те за пару дней выгребли ВСЁ.
А чому би зразу не релокнутися в Нетішин.
Квартира 1к трохи менше ляма грн., 2к трохи дорожча.
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flyman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 14:16
flyman написав: UA написав: Vlad442 написав:
Цікаво, чти можливо зараз здати видові квартири, до яких 20+ поверхів по сходах?
В неотключаемых домах (это несколько процентов жилфонда Киева) такие квартиры сдаются по довоенным ценам в долларе.
Айтишники которым повезло снимать в неотключаемом доме во внутренних чатах компаний дают наводку своим колегам и те за пару дней выгребли ВСЁ.
А чому би зразу не релокнутися в Нетішин.
Квартира 1к трохи менше ляма грн., 2к трохи дорожча.
В містечках біля АЕС вирубають як і всюди
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Faceless
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Додано: Нед 13 лис, 2022 15:20
Faceless написав: flyman написав: UA написав:
В неотключаемых домах (это несколько процентов жилфонда Киева) такие квартиры сдаются по довоенным ценам в долларе.
Айтишники которым повезло снимать в неотключаемом доме во внутренних чатах компаний дают наводку своим колегам и те за пару дней выгребли ВСЁ.
А чому би зразу не релокнутися в Нетішин.
Квартира 1к трохи менше ляма грн., 2к трохи дорожча.
В містечках біля АЕС вирубають як і всюди
12 годин є в добу і 12 нема?
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flyman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 16:32
BIGor написав: UA написав:
Айтишники которым повезло снимать в неотключаемом доме во внутренних чатах компаний дают наводку своим колегам и те за пару дней выгребли ВСЁ.
Якісь фейки пишете, це ж треба таке видумати.
Бігор, лавочку с липовой инвалидностью прикрыли - радуйтесь что успели.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 16:35
airmax78 я виїхав легально, так що завільть будь-ласка Ваше нечемне хлебало.
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BIGor
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Додано: Нед 13 лис, 2022 17:01
BIGor написав:airmax78
я виїхав легально, так що завільть будь-ласка Ваше нечемне хлебало.
Це дуже добре. Сумлінний громадянин. А чому так довго страждали - оформляли легальність виїзду?
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Додано: Нед 13 лис, 2022 17:56
BIGor написав:airmax78 я виїхав легально
, так що завільть будь-ласка Ваше нечемне хлебало.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 18:06
Прохожий написав: BIGor написав:airmax78 я виїхав легально
, так що завільть будь-ласка Ваше нечемне хлебало.
инвалид?
Сквозное ранение в мозг
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барабашов
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