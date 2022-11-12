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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2327232823292330
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 20:18

Вісті з полів: :Жуляни, оренда смарта 15м2 5К5 + ОСББ/комуна

Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 20:24

  flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.

нарешті,вітаємо.Тапєра заживеш...
Яка заставна? :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:24

Можна спитати про психічний стан арендатора конури у 15 метрів ще й за такі гроші? У мене курник у селі більший)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:28

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.

нарешті,вітаємо.Тапєра заживеш...
Яка заставна? :lol:

Думаю, що ремонт кавалірки на Вирлиці, і в заставу і в оренду і в матеріали і в роботу.
Влад писав, що скоро всі майстри виїдуть в ЄС, тому тре прикормити і тримати того що є. Тим більше потім знайди бажаючих на малий об"єм площі кавалірки щоб взялися робити роботу.
flyman
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  #<1 ... 2327232823292330
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