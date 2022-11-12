|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лис, 2022 20:18
Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29954
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 2578 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 13 лис, 2022 20:24
flyman написав:
Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
нарешті,вітаємо.Тапєра заживеш...
Яка заставна?
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7234
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 1410 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 13 лис, 2022 21:24
Можна спитати про психічний стан арендатора конури у 15 метрів ще й за такі гроші? У мене курник у селі більший)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 лис, 2022 21:28
Мизантрóп написав: flyman написав:
Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
нарешті,вітаємо.Тапєра заживеш...
Яка заставна?
Думаю, що ремонт кавалірки на Вирлиці, і в заставу і в оренду і в матеріали і в роботу.
Влад писав, що скоро всі майстри виїдуть в ЄС, тому тре прикормити і тримати того що є. Тим більше потім знайди бажаючих на малий об"єм площі кавалірки щоб взялися робити роботу.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29954
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 2578 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|104088
|24805344
|
|
|6260
|4780645
|
|
|9518
|4696594
|
Суб 12 лис, 2022 18:43
Bolt
|