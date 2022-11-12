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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лис, 2022 13:08
UA написав:
Айтишники которым повезло снимать в неотключаемом доме во внутренних чатах компаний дают наводку своим колегам и те за пару дней выгребли ВСЁ.
Якісь фейки пишете, це ж треба таке видумати.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 13:16
Вєсті з полєй - однокімнатна, район олімпійського 48 метрів - 12500 (можно було 13) але не хотів торгуватись)
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Додано: Нед 13 лис, 2022 13:23
UA написав: Vlad442 написав:
Цікаво, чти можливо зараз здати видові квартири, до яких 20+ поверхів по сходах?
В неотключаемых домах (это несколько процентов жилфонда Киева) такие квартиры сдаются по довоенным ценам в долларе.
Айтишники которым повезло снимать в неотключаемом доме во внутренних чатах компаний дают наводку своим колегам и те за пару дней выгребли ВСЁ.
А чому би зразу не релокнутися в Нетішин.
Квартира 1к трохи менше ляма грн., 2к трохи дорожча.
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flyman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 14:16
flyman написав: UA написав: Vlad442 написав:
Цікаво, чти можливо зараз здати видові квартири, до яких 20+ поверхів по сходах?
В неотключаемых домах (это несколько процентов жилфонда Киева) такие квартиры сдаются по довоенным ценам в долларе.
Айтишники которым повезло снимать в неотключаемом доме во внутренних чатах компаний дают наводку своим колегам и те за пару дней выгребли ВСЁ.
А чому би зразу не релокнутися в Нетішин.
Квартира 1к трохи менше ляма грн., 2к трохи дорожча.
В містечках біля АЕС вирубають як і всюди
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Faceless
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Додано: Нед 13 лис, 2022 15:20
Faceless написав: flyman написав: UA написав:
В неотключаемых домах (это несколько процентов жилфонда Киева) такие квартиры сдаются по довоенным ценам в долларе.
Айтишники которым повезло снимать в неотключаемом доме во внутренних чатах компаний дают наводку своим колегам и те за пару дней выгребли ВСЁ.
А чому би зразу не релокнутися в Нетішин.
Квартира 1к трохи менше ляма грн., 2к трохи дорожча.
В містечках біля АЕС вирубають як і всюди
12 годин є в добу і 12 нема?
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flyman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 20:18
Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
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flyman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 20:24
flyman написав:
Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
нарешті,вітаємо.Тапєра заживеш...
Яка заставна?
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Мизантрóп
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:24
Можна спитати про психічний стан арендатора конури у 15 метрів ще й за такі гроші? У мене курник у селі більший)
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:28
Мизантрóп написав: flyman написав:
Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
нарешті,вітаємо.Тапєра заживеш...
Яка заставна?
Думаю, що ремонт кавалірки на Вирлиці, і в заставу і в оренду і в матеріали і в роботу.
Влад писав, що скоро всі майстри виїдуть в ЄС, тому тре прикормити і тримати того що є. Тим більше потім знайди бажаючих на малий об"єм площі кавалірки щоб взялися робити роботу.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:43
flyman написав:
Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
Это событие.
Вы просто фурор на ветке устроили.
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