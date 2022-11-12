Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком. Перша здача. 5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі. Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа). Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком. Перша здача. 5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі. Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа). Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.