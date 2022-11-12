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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2327232823292330
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:52

  cherchiltank написав:Можна спитати про психічний стан арендатора конури у 15 метрів ще й за такі гроші? У мене курник у селі більший)

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:56

  Мизантрóп написав:
  cherchiltank написав:Можна спитати про психічний стан арендатора конури у 15 метрів ще й за такі гроші? У мене курник у селі більший)

:roll:
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тільки яєць там на 42 гривні, по бохатому
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:00

  cherchiltank написав:Можна спитати про психічний стан арендатора конури у 15 метрів ще й за такі гроші? У мене курник у селі більший)

То ви далі свого села і не виїзжали.

  beee написав:Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.

В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна ЗображенняЗображення

В В-ві beee пише, що подібна кавалірка не менше 2000 злотих.


https://www.olx.pl/d/oferta/do-wynajecia-kawalerka-w-centrum-CID3-IDJd5n5.html
Десь так і є, на олх 2200 оренда + 430 чинш, разом 2630.
Або
https://www.olx.pl/d/oferta/kawalerka-do-wynajecia-stablowice-w-w-czynsz-1500-zl-liczniki-CID3-IDIvjK8.html
18 м2
Czynsz : 1500 zł
Rachunki: 500 zł Ogrzewanie, prąd, woda, gaz, śmieci.
Kaucja : 2000 zł
Wszystko płatne z góry.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:29

  flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
Почем там электроэнергия? Отопление какое?
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:56

  Damien написав:
  flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
Почем там электроэнергия? Отопление какое?

1.68, е.е.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 23:29

  rjkz написав:
  flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.


Это событие.
Вы просто фурор на ветке устроили.

Тре ж якось бросить луч солнца надєжди, хоча б Успіху щоб здавати смарт на Левандівці за 7к як з куща.

  vitaliian написав:
  UA написав:На сегодня ИгорьКиев на соседней ветке сдает квартиры в приценралье по 7-8 кгрн
когда он решит сделать ремонт и обновить технику, обнаружит что отдал Герегам всё, что за 5 лет заработал. Конечно если техника не с ближайшей мусорки. Имхо 7к это уже ниже уровня рентабельности. Или под неё нужны арендаторы с крылышками, как на иконах. Только для бабушек 7к норм. Им там ремонты не делать и технику Мили не покупать.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 00:14

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  cherchiltank написав:Вєсті з полєй - однокімнатна, район олімпійського 48 метрів - 12500 (можно було 13) але не хотів торгуватись)

Дякую, а за скільки здавали у 21-ому?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 01:00

  flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.

Вітаю, але скільки того кіловат на кавалірку йде?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 02:43

Добавь оренда стильної кавалиркі

  flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.

IMG-20221112-214554
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 03:19

  vitaliian написав:
  flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.

IMG-20221112-214554

Кому и кобыла невеста
Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який!!!
Трибека за червонец пару лет назад круши тоже без IKEA-и и паркета венге сдавала, там кондёр и стиралка не б/у рулили
барабашов
 
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