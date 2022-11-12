Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком. Перша здача. 5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі. Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа). Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком. Перша здача. 5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі. Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа). Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком. Перша здача. 5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі. Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа). Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
Это событие. Вы просто фурор на ветке устроили.
Тре ж якось бросить луч солнца надєжди, хоча б Успіху щоб здавати смарт на Левандівці за 7к як з куща.
vitaliian написав:
UA написав:На сегодня ИгорьКиев на соседней ветке сдает квартиры в приценралье по 7-8 кгрн
когда он решит сделать ремонт и обновить технику, обнаружит что отдал Герегам всё, что за 5 лет заработал. Конечно если техника не с ближайшей мусорки. Имхо 7к это уже ниже уровня рентабельности. Или под неё нужны арендаторы с крылышками, как на иконах. Только для бабушек 7к норм. Им там ремонты не делать и технику Мили не покупать.
flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком. Перша здача. 5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі. Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа). Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком. Перша здача. 5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі. Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа). Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком. Перша здача. 5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі. Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа). Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
Кому и кобыла невеста Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який!!! Трибека за червонец пару лет назад круши тоже без IKEA-и и паркета венге сдавала, там кондёр и стиралка не б/у рулили