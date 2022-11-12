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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2328232923302331
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:29

  барабашов написав:Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який
представляете приехал человек из села покорять столицу, какие у него там были условия, в лучшем случае, линолеум, обои и МПО. В худшем удобства на улице. А тут такая роскошь всего за 5500. В таком интерьере любая девушка согласится на романтический вечер с тортом и шампанским! Это если не предел мечты, то что то к нему совсем близкое.

Посмотрел объявления. За 5500 предлагают 77м2 шлака на трое
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-3- ... PUJr7.html
Из преимуществ 2й этаж, когда отключат свет не надо покорять Эверест вниз-вверх 16 этажей за сигаретами

Или убитую однушку на Оболони
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1k ... QcSBW.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 лис, 2022 08:54, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:35

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  vitaliian написав:А тут такая роскошь всего за 5500. В таком интерьере любая девушка согласится на романтический вечер с тортом и шампанским! Это если и не предел мечты, то как минимум космос.

Торт вредно для бедер-закрутки и портвейн!

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Только правильный минимализм!
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:35

  BIGor написав:
  flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком.
Перша здача.
5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі.
Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа).
Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.

Вітаю, але скільки того кіловат на кавалірку йде?

Як мешкав в Польщі, то зимою йщло біля 60 злотих на е.е., але то було давно і неправда та й камєниця там була не утеплена.
В цоколі до 90квт, але там більше площа і +16...+18 в холодну пору року.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:42

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який
представляете приехал человек из села покорять столицу, какие у него там были условия, в лучшем случае, линолеум, обои и МПО. В худшем удобства на улице. А тут такая роскошь всего за 5500. В таком интерьере любая девушка согласится на романтический вечер с тортом и шампанским! Это если не предел мечты, то что то к нему совсем близкое.

Посмотрел объявления. За 5500 предлагают 77м2 шлака на трое
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-3- ... PUJr7.html
Из преимуществ 2й этаж, когда отключат свет не надо покорять Эверест вниз-вверх 16 этажей за сигаретами

Или однушку на Оболони
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1k ... QcSBW.html

Мда, "аренда" теперь стала синонимом слову "печаль"

На Трої ІТшник(ця) знімав(ла), на Оболоні баришня.
Бізнес план, здаєш кавалірку в пішій доступності до метро, знімаєш за тіж бабки 3к, з них дві кімнати перездаєш в суборенду. Як писав аірмакс даблдіджіт прохфітнес
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:57

  flyman написав:На Трої ІТшник(ця) знімав(ла), на Оболоні баришня.
Бізнес план, здаєш кавалірку в пішій доступності до метро,
чёт я сомневаюсь что для арендатора 15м2 лучше чем 77м2 за те же деньги. Это ж пукнул и сразу же задохнулся. И никого не пригласишь на романтику, два человека снимут одежду/обувь, оглянутся - бац!!! а места для романтики то нет. Или стоя это делать, как почетный караул.

Флай не знаю что, но что то в твоём бизнес плане не так. Такие помещения востребованы когда бум понаехов и цены на обычные квартиры космос. Если кавалирка - единственное помещение на рынке, которое может себе позволить одинокий молодой кавалер без кобылы.

В других условиях для жилья она не годиться. Может айтишник для работы снимет, чтобы дети по голове не бегали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:53

  vitaliian написав:
  flyman написав:На Трої ІТшник(ця) знімав(ла), на Оболоні баришня.
Бізнес план, здаєш кавалірку в пішій доступності до метро,
чёт я сомневаюсь что для арендатора 15м2 лучше чем 77м2 за те же деньги. Это ж пукнул и сразу же задохнулся. И никого не пригласишь на романтику, два человека снимут одежду/обувь, оглянутся - бац!!! а места для романтики то нет. Или стоя это делать, как почетный караул.

Флай не знаю что, но что то в твоём бизнес плане не так. Такие помещения востребованы когда бум понаехов и цены на обычные квартиры космос. Если кавалирка - единственное помещение на рынке, которое может себе позволить одинокий молодой кавалер без кобылы.

В других условиях для жилья она не годиться. Может айтишник для работы снимет, чтобы дети по голове не бегали.

Як В.І.Ленін: коханці кажеш, що йдеш до жінки, жінці кажеш що йдеш до коханки, а сам ідеш в кавалірку на мансарді з Інтернетом і кодиш, кодиш, кодиш.
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