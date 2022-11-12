Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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барабашов написав:Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який
представляете приехал человек из села покорять столицу, какие у него там были условия, в лучшем случае, линолеум, обои и МПО. В худшем удобства на улице. А тут такая роскошь всего за 5500. В таком интерьере любая девушка согласится на романтический вечер с тортом и шампанским! Это если не предел мечты, то что то к нему совсем близкое.
flyman написав:Оренда кавалірки 15м2 на Жулянах в 25 хв. до м.Теремки пішком. Перша здача. 5500 грн. + ОСББ і комунальні платежі. Стан як "в Америці": санвузол (бойлер, душ, пралка) + кухонний анекс (вбудована плита, тумбочки, витяжка, невелика шафа). Інші меблі та начиння (ліжко, телевізор, стіл, крісла ...) орендатора.
Вітаю, але скільки того кіловат на кавалірку йде?
Як мешкав в Польщі, то зимою йщло біля 60 злотих на е.е., але то було давно і неправда та й камєниця там була не утеплена. В цоколі до 90квт, але там більше площа і +16...+18 в холодну пору року.
барабашов написав:Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який
представляете приехал человек из села покорять столицу, какие у него там были условия, в лучшем случае, линолеум, обои и МПО. В худшем удобства на улице. А тут такая роскошь всего за 5500. В таком интерьере любая девушка согласится на романтический вечер с тортом и шампанским! Это если не предел мечты, то что то к нему совсем близкое.
Мда, "аренда" теперь стала синонимом слову "печаль"
На Трої ІТшник(ця) знімав(ла), на Оболоні баришня. Бізнес план, здаєш кавалірку в пішій доступності до метро, знімаєш за тіж бабки 3к, з них дві кімнати перездаєш в суборенду. Як писав аірмакс даблдіджіт прохфітнес
flyman написав:На Трої ІТшник(ця) знімав(ла), на Оболоні баришня. Бізнес план, здаєш кавалірку в пішій доступності до метро,
чёт я сомневаюсь что для арендатора 15м2 лучше чем 77м2 за те же деньги. Это ж пукнул и сразу же задохнулся. И никого не пригласишь на романтику, два человека снимут одежду/обувь, оглянутся - бац!!! а места для романтики то нет. Или стоя это делать, как почетный караул.
Флай не знаю что, но что то в твоём бизнес плане не так. Такие помещения востребованы когда бум понаехов и цены на обычные квартиры космос. Если кавалирка - единственное помещение на рынке, которое может себе позволить одинокий молодой кавалер без кобылы.
В других условиях для жилья она не годиться. Может айтишник для работы снимет, чтобы дети по голове не бегали.
flyman написав:На Трої ІТшник(ця) знімав(ла), на Оболоні баришня. Бізнес план, здаєш кавалірку в пішій доступності до метро,
чёт я сомневаюсь что для арендатора 15м2 лучше чем 77м2 за те же деньги. Это ж пукнул и сразу же задохнулся. И никого не пригласишь на романтику, два человека снимут одежду/обувь, оглянутся - бац!!! а места для романтики то нет. Или стоя это делать, как почетный караул.
Флай не знаю что, но что то в твоём бизнес плане не так. Такие помещения востребованы когда бум понаехов и цены на обычные квартиры космос. Если кавалирка - единственное помещение на рынке, которое может себе позволить одинокий молодой кавалер без кобылы.
В других условиях для жилья она не годиться. Может айтишник для работы снимет, чтобы дети по голове не бегали.
Як В.І.Ленін: коханці кажеш, що йдеш до жінки, жінці кажеш що йдеш до коханки, а сам ідеш в кавалірку на мансарді з Інтернетом і кодиш, кодиш, кодиш.
з.і. На площу яка лишається від 15м2, за винятком санвузла та кухонного анексу та "калідора" залишається ще десь 8м2, якщо взяти ліжко 2м*3м то ще 2м кв. вільного простору. А можна диван розкладний.
flyman написав:На Трої ІТшник(ця) знімав(ла), на Оболоні баришня. Бізнес план, здаєш кавалірку в пішій доступності до метро,
чёт я сомневаюсь что для арендатора 15м2 лучше чем 77м2 за те же деньги. Это ж пукнул и сразу же задохнулся. И никого не пригласишь на романтику, два человека снимут одежду/обувь, оглянутся - бац!!! а места для романтики то нет. Или стоя это делать, как почетный караул.
Флай не знаю что, но что то в твоём бизнес плане не так. Такие помещения востребованы когда бум понаехов и цены на обычные квартиры космос. Если кавалирка - единственное помещение на рынке, которое может себе позволить одинокий молодой кавалер без кобылы.
В других условиях для жилья она не годиться. Может айтишник для работы снимет, чтобы дети по голове не бегали.
Як В.І.Ленін: коханці кажеш, що йдеш до жінки, жінці кажеш що йдеш до коханки, а сам ідеш в кавалірку на мансарді з Інтернетом і кодиш, кодиш, кодиш.
з.і. На площу яка лишається від 15м2, за винятком санвузла та кухонного анексу та "калідора" залишається ще десь 8м2, якщо взяти ліжко 2м*3м то ще 2м кв. вільного простору. А можна диван розкладний.
flyman написав:На площу яка лишається від 15м2, за винятком санвузла та кухонного анексу та "калідора" залишається ще десь 8м2, якщо взяти ліжко 2м*3м то ще 2м кв. вільного простору
а столик для ведёрка с шампанским и бокалов где поставить, возле мусорного ведра или в мойке? А одежду верхнюю и нижнюю куда сложить, сразу в стиралку. Про ноутбук или тв уже молчу. На 2м2 либо то, либо другое, либо третье.
одежду можно вместо матраса на кровати разложить. В ведро для мусора кинуть лёд и поставить туда шампанское. Потом не надо бутылку будет выбрасывать в мусорное ведро, она уже там.
Протянуть трубочки от капельниц прямо к кровати. Тогда и бокалы не нужны. Телевизор может с потолка свисать, а ноутбук под кроватью будет по wifi транслировать картинку на экран ТВ. Ок вы всё круто продумали, респект.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 лис, 2022 10:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:На площу яка лишається від 15м2, за винятком санвузла та кухонного анексу та "калідора" залишається ще десь 8м2, якщо взяти ліжко 2м*3м то ще 2м кв. вільного простору
а столик для ведёрка с шампанским и бокалов где поставить, возле мусорного ведра или в мойке? А одежду верхнюю и нижнюю куда сложить, сразу в стиралку. Про ноутбук или тв уже молчу. На 2м2 либо то, либо другое, либо третье.
одежду можно вместо матраса на кровати разложить. В ведро для мусора кинуть лёд и поставить туда шампанское. Протянуть трубочки от капельниц прямо к кровати. Тогда и бокалы не нужны. Телевизор может с потолка свисать. Ок вы всё круто продумали, респект.
ти забув про калідор і кухенний анекс... хіба танго зтанювати не вийде ... і то не факт
коридоры которые я видел в смарт квартирах ~20м2 это аппендикс длиной 2 метра и шириной 0,8м . У тебя какой то другой? И как ты собрался его использовать если из него дверь в ванную. Там даже обувь будет блокировать проход. Для обуви можно купить полку ёлкой. Если обувь - разноцветные конверсы, будет даже с претензией на стиль. И ёлка на новый год не нужна, прямо на кеды повесить игрушки и гирлянды.