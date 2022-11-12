Додано: Пон 14 лис, 2022 08:57

flyman написав: На Трої ІТшник(ця) знімав(ла), на Оболоні баришня.

Бізнес план, здаєш кавалірку в пішій доступності до метро, На Трої ІТшник(ця) знімав(ла), на Оболоні баришня.Бізнес план, здаєш кавалірку в пішій доступності до метро,

чёт я сомневаюсь что для арендатора 15м2 лучше чем 77м2 за те же деньги. Это ж пукнул и сразу же задохнулся. И никого не пригласишь на романтику, два человека снимут одежду/обувь, оглянутся - бац!!! а места для романтики то нет. Или стоя это делать, как почетный караул.Флай не знаю что, но что то в твоём бизнес плане не так. Такие помещения востребованы когда бум понаехов и цены на обычные квартиры космос. Если кавалирка - единственное помещение на рынке, которое может себе позволить одинокий молодой кавалер без кобылы.В других условиях для жилья она не годиться. Может айтишник для работы снимет, чтобы дети по голове не бегали.