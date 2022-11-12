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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2329233023312332
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:00

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  барабашов написав:Кому и кобыла невеста
Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який!!!

Как по мне, очень хорошие условия. Убрать ковер, накидку с дивана, повесить на стену ТВ 55 дюймов, повесить шторы и можно сдавать за реальные деньги. Не думаю, что даже сейчас такая квартира с качественным, пусть и немного устаревшим ремонтом, предлагается за 5500.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:52

  Vlad442 написав:
  барабашов написав:Кому и кобыла невеста
Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який!!!

Как по мне, очень хорошие условия. Убрать ковер, накидку с дивана, повесить на стену ТВ 55 дюймов, повесить шторы и можно сдавать за реальные деньги. Не думаю, что даже сейчас такая квартира с качественным, пусть и немного устаревшим ремонтом, предлагается за 5500.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1k ... Qd6rI.html
vitaliian
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