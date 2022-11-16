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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:00

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  барабашов написав:Кому и кобыла невеста
Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який!!!

Как по мне, очень хорошие условия. Убрать ковер, накидку с дивана, повесить на стену ТВ 55 дюймов, повесить шторы и можно сдавать за реальные деньги. Не думаю, что даже сейчас такая квартира с качественным, пусть и немного устаревшим ремонтом, предлагается за 5500.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:52

  Vlad442 написав:
  барабашов написав:Кому и кобыла невеста
Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який!!!

Как по мне, очень хорошие условия. Убрать ковер, накидку с дивана, повесить на стену ТВ 55 дюймов, повесить шторы и можно сдавать за реальные деньги. Не думаю, что даже сейчас такая квартира с качественным, пусть и немного устаревшим ремонтом, предлагается за 5500.
именно за 5500 и предлагается

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1k ... Qd6rI.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 22:29

  Vlad442 написав:
  cherchiltank написав:Вєсті з полєй - однокімнатна, район олімпійського 48 метрів - 12500 (можно було 13) але не хотів торгуватись)

Дякую, а за скільки здавали у 21-ому?

За 14, за два місяці до війни підняв до 15
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 23:01

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:
  барабашов написав:Кому и кобыла невеста
Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який!!!

Как по мне, очень хорошие условия. Убрать ковер, накидку с дивана, повесить на стену ТВ 55 дюймов, повесить шторы и можно сдавать за реальные деньги. Не думаю, что даже сейчас такая квартира с качественным, пусть и немного устаревшим ремонтом, предлагается за 5500.
именно за 5500 и предлагается

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1k ... Qd6rI.html

Это другая квартира, цена 6000 и от агентов, что вполне может оказаться заманухой.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 23:04

Vlad442 рылы поменяли квартиру в объявлении, была 5500 за 20м2 с новым ремонтом на венике. Может замануха или ошиблись с фото, загрузили не ту квартиру.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 23:31

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  vitaliian написав:Может замануха

Она и есть.
  cherchiltank написав:За 14, за два місяці до війни підняв до 15

Понятно, спасибо.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:21

Сегодня в неотключаемом доме пропало электричество на 1,5 минуты.
В Киеве два рынка аренды - в отлучаемых и неотключаемых домах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 01:30

vitaliian
Шкаф и батарея КУЛЛ
Прям захотелось пласт Лещенко или Кобдзона на радиоле вместо «Маяка» врубить
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 21:48

  UA написав:Сегодня в неотключаемом доме пропало электричество на 1,5 минуты.
В Киеве два рынка аренды - в отлучаемых и неотключаемых домах.

Нее, ну хорошо -- дом неотключаемый. Но инфраструктура вокруг него то отключается :(
Маги не работают, инет -- через пень-колоду... А таак я уже привыкаю спать днем 2..3 часа и спокойно работать до 2х ночи и вставать в 5 утра. И уже даже Зумы назначаю на 7 утра
Amethyst
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