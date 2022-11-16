Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Кому и кобыла невеста Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який!!!
Как по мне, очень хорошие условия. Убрать ковер, накидку с дивана, повесить на стену ТВ 55 дюймов, повесить шторы и можно сдавать за реальные деньги. Не думаю, что даже сейчас такая квартира с качественным, пусть и немного устаревшим ремонтом, предлагается за 5500.
барабашов написав:Кому и кобыла невеста Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який!!!
Как по мне, очень хорошие условия. Убрать ковер, накидку с дивана, повесить на стену ТВ 55 дюймов, повесить шторы и можно сдавать за реальные деньги. Не думаю, что даже сейчас такая квартира с качественным, пусть и немного устаревшим ремонтом, предлагается за 5500.
барабашов написав:Кому и кобыла невеста Интерьер роскошный для целевой аудитории, один ковёр и диван чего стоят, а потолок то який!!!
Как по мне, очень хорошие условия. Убрать ковер, накидку с дивана, повесить на стену ТВ 55 дюймов, повесить шторы и можно сдавать за реальные деньги. Не думаю, что даже сейчас такая квартира с качественным, пусть и немного устаревшим ремонтом, предлагается за 5500.
UA написав:Сегодня в неотключаемом доме пропало электричество на 1,5 минуты. В Киеве два рынка аренды - в отлучаемых и неотключаемых домах.
Нее, ну хорошо -- дом неотключаемый. Но инфраструктура вокруг него то отключается Маги не работают, инет -- через пень-колоду... А таак я уже привыкаю спать днем 2..3 часа и спокойно работать до 2х ночи и вставать в 5 утра. И уже даже Зумы назначаю на 7 утра
UA написав:Сегодня в неотключаемом доме пропало электричество на 1,5 минуты. В Киеве два рынка аренды - в отлучаемых и неотключаемых домах.
Нее, ну хорошо -- дом неотключаемый. Но инфраструктура вокруг него то отключается Маги не работают, инет -- через пень-колоду... А таак я уже привыкаю спать днем 2..3 часа и спокойно работать до 2х ночи и вставать в 5 утра. И уже даже Зумы назначаю на 7 утра
С интернетом проблем нет. Заказ уа работает только доставщики категорически отказываются садится в лифт, нужно самому спускаться. Почтомат НП в парадном. Парикмахерская в доме.