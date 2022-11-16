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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лис, 2022 22:24
UA написав:
С интернетом проблем нет.
А от кого инет?
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лис, 2022 22:27
UA написав:
Сегодня в неотключаемом доме пропало электричество на 1,5 минуты.
В Киеве два рынка аренды - в отлучаемых и неотключаемых домах.
около минуты в 17:30 в двух домах(метров 700 расстояние)
Amethyst написав:
А от кого инет?
Ланет усегда работает,по обектам ПОХ тянут Дельту
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Мизантрóп
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Додано: Сер 16 лис, 2022 22:40
Мизантрóп написав: Amethyst написав:
А от кого инет?
Ланет усегда работает,по обектам ПОХ тянут Дельту
А Дельта работает?
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лис, 2022 22:47
Amethyst пишут гарантирует работу основного оборудования на своих генах до 22 часов,запитать только в доме их свичи уже надо,вроде еще и Вега ,но там в чате долго шукать
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Мизантрóп
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Додано: Сер 16 лис, 2022 22:54
На Хмельницькій АЕС зупинились два реактора внаслідок вчорашніх ударів по енергоінфраструктурі України — МАГАТЕ
Живлення від електричної мережі обірвалося о 18:35 15 листопада. З ладу було виведено чотири лінії електропередач, АЕС живилась від резервних генераторів.
Також постраждало живлення Рівненської АЕС. Там було пошкоджено одну лінію електропередач.
Ситуація по світлу в Ірпені
💭Сму 9 лінія немає світла 29 годин
💭Покровський парк, з 12 немає
💭Університетська без світла 17 годин
💭Машторф 10 годин без світла
💭Мінеральна відключення світла чітко за графіком (підписники пишуть, що дехто на вулиці без світла вже понад 20 годин)
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vitaliian
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