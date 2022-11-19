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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лис, 2022 22:24
UA написав:
С интернетом проблем нет.
А от кого инет?
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лис, 2022 22:27
UA написав:
Сегодня в неотключаемом доме пропало электричество на 1,5 минуты.
В Киеве два рынка аренды - в отлучаемых и неотключаемых домах.
около минуты в 17:30 в двух домах(метров 700 расстояние)
Amethyst написав:
А от кого инет?
Ланет усегда работает,по обектам ПОХ тянут Дельту
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Мизантрóп
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Додано: Сер 16 лис, 2022 22:40
Мизантрóп написав: Amethyst написав:
А от кого инет?
Ланет усегда работает,по обектам ПОХ тянут Дельту
А Дельта работает?
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лис, 2022 22:47
Amethyst пишут гарантирует работу основного оборудования на своих генах до 22 часов,запитать только в доме их свичи уже надо,вроде еще и Вега ,но там в чате долго шукать
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Мизантрóп
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Додано: Суб 19 лис, 2022 22:14
Вєсті з полєй - здана 4 кімнатна поділ з паркінгом - 28000, здавалась 3 неділі, спочатку хотів 35 000 але маємо те що маємо - в плюсах є газ)
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cherchiltank
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Додано: Суб 19 лис, 2022 22:16
Ще здав підземний паркінг на Подолі - 2000 грн плюс комунальні 500 грн - як ленлорд я плачу, але що робити - багато вільний паркінгів а люди звикли паркуватися на узбіччі)
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cherchiltank
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Додано: Суб 19 лис, 2022 22:20
cherchiltank написав:
Ще здав підземний паркінг на Подолі - 2000 грн плюс комунальні 500 грн - як ленлорд я плачу, але що робити - багато вільний паркінгів а люди звикли паркуватися на узбіччі)
соседка паркинг Боткина4 за 5000 в январе сдавала,с лета 2500.Верю
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Мизантрóп
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