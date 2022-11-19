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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2331233223332334
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 08:16

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

В домі напроти синагоги (де гордого офіс) газу нема - там електроплити
cherchiltank
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  #<1 ... 2331233223332334
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