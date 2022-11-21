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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 08:16
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
В домі напроти синагоги (де гордого офіс) газу нема - там електроплити
Додано: Пон 21 лис, 2022 19:26
Боярка
Гостінка 16 кв. м.
Довоєнна ціна 5тис/місяць
Здалася сьогодні також за 5
Експозиція 4 дні
До війни це було 180 доларів, а зараз 120
Але дякувати Богу і ЗСУ що є що здавати.
Знайома з Ірпеня залишилася взагалі без будинку і 2 квартир
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