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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 08:16
В домі напроти синагоги (де гордого офіс) газу нема - там електроплити
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cherchiltank
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Додано: Пон 21 лис, 2022 19:26
Боярка
Гостінка 16 кв. м.
Довоєнна ціна 5тис/місяць
Здалася сьогодні також за 5
Експозиція 4 дні
До війни це було 180 доларів, а зараз 120
Але дякувати Богу і ЗСУ що є що здавати.
Знайома з Ірпеня залишилася взагалі без будинку і 2 квартир
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Додано: Пон 21 лис, 2022 22:37
cherchiltank написав:
Саме там, як здогадались?)
Методом исключения
1. Подол
2.На Подоле подземных паркингов в жилих домах почти нет.
4. 4к квартиры в домах с подземным паркингом совсем ничего.
5. Ну ценовой диапазон точно навел на цель.
В конце февраля этого года под Вашим домом поймали группу свинособак, так на план- схеме что изъяли у них, на месте этого дома был обозначен завод им. Калинина.
Он там действительно был.. лет 25-27 назад
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Додано: Чет 24 лис, 2022 00:14
Доречі здавати зараз все-таки коаще ніж взагалі не здавати бо боятися що потенційний ремонт не окупиться з багатьох причин
1) багато людей потребують житло, і не здаючи його ви зменшуєте конкуренцію на ринку оренди тим самим тримаючи неадекватні ціни
2) орендарі що проживають у вашій оселі зможуть попередити якесь залиття/ пожежу/ якусь хуйню
3) про амортизацію ремонту думати взагалі не варто бо квіточка може перетворитись на руїни в будь-який момент
4)комунальні платежі хоч і низькі але всежтаки вони не ляжуть на вас
Це я кажу як ленлорд з 15 річним стажем у якого всі об’єкти зараз в оренді
І ще одна порада - безкоштовно - якщо у вас декілька об’єктів - один треба продавати зараз - навіть по бросовій ціні - це страховка на випадок якоїсь сраки, вона дозволить вам прожити кілька років більш менш нормально)
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Додано: Чет 24 лис, 2022 12:55
cherchiltank написав:
Доречі здавати зараз все-таки коаще ніж взагалі не здавати бо боятися що потенційний ремонт не окупиться з багатьох причин
1) багато людей потребують житло, і не здаючи його ви зменшуєте конкуренцію на ринку оренди тим самим тримаючи неадекватні ціни
2) орендарі що проживають у вашій оселі зможуть попередити якесь залиття/ пожежу/ якусь хуйню
3) про амортизацію ремонту думати взагалі не варто бо квіточка може перетворитись на руїни в будь-який момент
4)комунальні платежі хоч і низькі але всежтаки вони не ляжуть на вас
Це я кажу як ленлорд з 15 річним стажем у якого всі об’єкти зараз в оренді
І ще одна порада - безкоштовно - якщо у вас декілька об’єктів - один треба продавати зараз - навіть по бросовій ціні - це страховка на випадок якоїсь сраки, вона дозволить вам прожити кілька років більш менш нормально)
Якщо економ, ремонт старий та техніку не шкода - то так. Якщо ремонт та техніка нові - закрити до кращих часів. Ці стрибки напруги і відключення спалять всю техніку нах.
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Додано: Чет 24 лис, 2022 21:10
cherchiltank написав:
Доречі здавати зараз все-таки коаще ніж взагалі не здавати бо боятися що потенційний ремонт не окупиться з багатьох причин
1) багато людей потребують житло, і не здаючи його ви зменшуєте конкуренцію на ринку оренди тим самим тримаючи неадекватні ціни
2) орендарі що проживають у вашій оселі зможуть попередити якесь залиття/ пожежу/ якусь хуйню
3) про амортизацію ремонту думати взагалі не варто бо квіточка може перетворитись на руїни в будь-який момент
4)комунальні платежі хоч і низькі але всежтаки вони не ляжуть на вас
Це я кажу як ленлорд з 15 річним стажем у якого всі об’єкти зараз в оренді
І ще одна порада - безкоштовно - якщо у вас декілька об’єктів - один треба продавати зараз - навіть по бросовій ціні - це страховка на випадок якоїсь сраки, вона дозволить вам прожити кілька років більш менш нормально)
Над останнім пунктом також задумуюсь. Думаю що зовсім по бросовій мабуть і не варто, але по низу ринку можна і продати, для страховки
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:41
airmax78 написав: cherchiltank написав:
Доречі здавати зараз все-таки коаще ніж взагалі не здавати бо боятися що потенційний ремонт не окупиться з багатьох причин
1) багато людей потребують житло, і не здаючи його ви зменшуєте конкуренцію на ринку оренди тим самим тримаючи неадекватні ціни
2) орендарі що проживають у вашій оселі зможуть попередити якесь залиття/ пожежу/ якусь хуйню
3) про амортизацію ремонту думати взагалі не варто бо квіточка може перетворитись на руїни в будь-який момент
4)комунальні платежі хоч і низькі але всежтаки вони не ляжуть на вас
Це я кажу як ленлорд з 15 річним стажем у якого всі об’єкти зараз в оренді
І ще одна порада - безкоштовно - якщо у вас декілька об’єктів - один треба продавати зараз - навіть по бросовій ціні - це страховка на випадок якоїсь сраки, вона дозволить вам прожити кілька років більш менш нормально)
Якщо економ, ремонт старий та техніку не шкода - то так. Якщо ремонт та техніка нові - закрити до кращих часів. Ці стрибки напруги і відключення спалять всю техніку нах.
За 15 років ленлордства та за 8 місяців війни - не згоріло нічого жодного разу(стукаю по дереву) - а до кращих часів - закрита квартира без нагляду за день може як згоріти так і перетворитися в басейн, після війни всім буде похуй на той ремонт - ну може 20 баксів в місяць накинуть- десь так
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