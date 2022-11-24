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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2332233323342335
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:22

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  cherchiltank написав:Доречі здавати зараз все-таки коаще ніж взагалі не здавати бо боятися що потенційний ремонт не окупиться з багатьох причин

У Кийові у середньому сегменті та нижче це питання зараз не актуальне. Ціни зараз зовсім не бросові, то прибуток окупить амортизацію. Навесні можна було вагатись, чи здавати, чи чекати, зараз все зрозуміло.
  cherchiltank написав:І ще одна порада - безкоштовно - якщо у вас декілька об’єктів - один треба продавати зараз - навіть по бросовій ціні - це страховка на випадок якоїсь сраки, вона дозволить вам прожити кілька років більш менш нормально)

Тут не згоден. Людині треба подушка безпеки (і не одна). Не треба тримати усе до останньої копійки у нерухомості. Одночас надмірні запаси кєша не дуже потрібні. У скрутні часи гроші витрачаються тільки на їжу, тобто споживання обмежується мінімальними сумами. Не бачу сенсу продавати за безцінь щоб сховати під матрас на ринку де нема покупців, а тільки перекупи.
Vlad442
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  #<1 ... 2332233323342335
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