У Кийові у середньому сегменті та нижче це питання зараз не актуальне. Ціни зараз зовсім не бросові, то прибуток окупить амортизацію. Навесні можна було вагатись, чи здавати, чи чекати, зараз все зрозуміло.
Тут не згоден. Людині треба подушка безпеки (і не одна). Не треба тримати усе до останньої копійки у нерухомості. Одночас надмірні запаси кєша не дуже потрібні. У скрутні часи гроші витрачаються тільки на їжу, тобто споживання обмежується мінімальними сумами. Не бачу сенсу продавати за безцінь щоб сховати під матрас на ринку де нема покупців, а тільки перекупи.