|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:22
cherchiltank написав:
Доречі здавати зараз все-таки коаще ніж взагалі не здавати бо боятися що потенційний ремонт не окупиться з багатьох причин
У Кийові у середньому сегменті та нижче це питання зараз не актуальне. Ціни зараз зовсім не бросові, то прибуток окупить амортизацію. Навесні можна було вагатись, чи здавати, чи чекати, зараз все зрозуміло.
cherchiltank написав:
І ще одна порада - безкоштовно - якщо у вас декілька об’єктів - один треба продавати зараз - навіть по бросовій ціні - це страховка на випадок якоїсь сраки, вона дозволить вам прожити кілька років більш менш нормально)
Тут не згоден. Людині треба подушка безпеки (і не одна). Не треба тримати усе до останньої копійки у нерухомості. Одночас надмірні запаси кєша не дуже потрібні. У скрутні часи гроші витрачаються тільки на їжу, тобто споживання обмежується мінімальними сумами. Не бачу сенсу продавати за безцінь щоб сховати під матрас на ринку де нема покупців, а тільки перекупи.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9225
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2133 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 26 лис, 2022 14:28
Як показали події останнього часу: cash - він і в Африці cash.
А нерухоме стає рухомим.
Рухоме стає нерухомим…
Часи змінилися і формули тепер інші.
Ще у вересні один легінь з Києва сказав мені, що йому ребе порадив не жалкувати та віддати квартиру на Ліпках, яка до лютого оцінювалася в 450 000$, за те, що пропонують: 150 000. Віддав, і дякує ребе щодня…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7115
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2809 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 лис, 2022 14:47
akurt почалось. А купив Ваш знайомий по Вашій пораді в Анталії квартиру за ті 150 к ,яка зараз мільйон євро коштує , а Ви ж казали,а Ви ж попереджали,( за це Вам низький уклін і велике спасіба),а ми такі дураки, а Ви такий розумний і головне добрий.
-
stellassvitonline
-
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 08.10.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 лис, 2022 15:39
Я не знаю, чи купив він в Анталії, чи ні. Спілкувалися випадково...
Мільйон євро можливо щось і коштує - мабуть - якщо пошукати на "першій" лінії.
Гадаю в Києві є і дорожче (не знаю
).
stellassvitonline написав:
а Ви ж казали,а Ви ж попереджали
,( за це Вам низький уклін і велике спасіба),а ми такі дураки, а Ви такий розумний і головне добрий.
Я реально з квітня 2018 року і говорив, і попереджав... ні, уточнення: я ні про що НЕ попереджав, такого ніколи НЕ було
, і пропонував, і давав своє бачення, і давав огляди привабливих місць для інвестицій.
Щось я пропустив, що саме Ви пропонували та про що попереджали, поділіться, бо я точно пропустив саме Ваші поради.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7115
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2809 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 лис, 2022 21:33
На олх начали указывать, что квартира расположена в неотключаемом доме.
Цены аренды советующие.
Также пошла мода указывать, что дом газифицирован.
С горячим чаем и борщем всё же веселее.
У меня 1 ком квартира в неотключаемом доме ушла под мини-офис.
Вывез кровать и застелил напольное покрытие в спальне ковролином.
Рентабельность под 30% годовых в долларе от вложенных в 2015 году средств.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7336
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 2021 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 лис, 2022 22:02
UA написав:
На олх начали указывать, что квартира расположена в неотключаемом доме.
Цены аренды советующие.
Также пошла мода указывать, что дом газифицирован.
С горячим чаем и борщем всё же веселее.
Яких ніколи не відключать не буває - є ті, які поки не від'єднали від критичної мережі з різних причин. Чув, що вже до половини таких, які сильно раділи, вже переключили на загальний режим,
А газові плитки для готування в принципі копійки стоять, магістральний газ це швидше страховка для обігріву наприклад.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 382
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|104539
|25053487
|
Суб 26 лис, 2022 22:04
rjkz
|
|9547
|4955542
|
|
|6322
|5052226
|
Суб 26 лис, 2022 15:16
akurt
|