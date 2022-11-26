Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Вы газовый балон в многоэтажку решили затащить? Или критическая инфраструктура или два ввода в дом. Специально обученный человек переключает. К критической инфраструктуре почему то отнесли даже такой антиквариат как АТС . Те самые по которым бабушки Хуйла по проводному телефону проклинают.
В принципе газовая плита + безперебойник для освещения + дом до 9 этажей и уже более менее нормально.
Півкраїни хто з електроплитами - давно запаслись туристичними балончиками по 220 г, а ви тільки зараз про це взнали? У плані безпеки воно не сильно від балона дезодоранту відрізняється. Є й каталітичні плитки, які ефективніші та чистіші за побутовий газ на порядок. Ні, є звичайно унікуми, що по 5-8+ л балони із заправок тягнуть у будинок, але з цим треба боротися. Ще й труять більш неякісними продуктами згоряння себе та сусідів.
А критична інфраструктура дійсно дуже різна буває, знаю пів-будинка, які були на одній лінії з відділком поліції - просто переключили по фазі на сусідів. Інших поруч із поліклінікою після місяця робіт переключили, начебто нову лінію задіяли. Кому це потрібно, щоб плитами та кондиціонерами віджимали кіловати від операційних?
А взагалі так, плита, екофлоу та найголовніше - наявність зв'язку/інтернету, і можна досить комфортно жити.
vrpdoc2021 написав:Боярка Гостінка 16 кв. м. Довоєнна ціна 5тис/місяць Здалася сьогодні також за 5 Експозиція 4 дні До війни це було 180 доларів, а зараз 120 Але дякувати Богу і ЗСУ що є що здавати. Знайома з Ірпеня залишилася взагалі без будинку і 2 квартир
як для Боярки, думаю досить вдала угода для лендлорда
cherchiltank написав:Доречі здавати зараз все-таки коаще ніж взагалі не здавати бо боятися що потенційний ремонт не окупиться з багатьох причин 1) багато людей потребують житло, і не здаючи його ви зменшуєте конкуренцію на ринку оренди тим самим тримаючи неадекватні ціни 2) орендарі що проживають у вашій оселі зможуть попередити якесь залиття/ пожежу/ якусь хуйню 3) про амортизацію ремонту думати взагалі не варто бо квіточка може перетворитись на руїни в будь-який момент 4)комунальні платежі хоч і низькі але всежтаки вони не ляжуть на вас Це я кажу як ленлорд з 15 річним стажем у якого всі об’єкти зараз в оренді І ще одна порада - безкоштовно - якщо у вас декілька об’єктів - один треба продавати зараз - навіть по бросовій ціні - це страховка на випадок якоїсь сраки, вона дозволить вам прожити кілька років більш менш нормально)
не зрозумів смисл цього дійства, хіба що нема подушки безпеки, все в бетоіні.
cherchiltank написав:Доречі здавати зараз все-таки коаще ніж взагалі не здавати бо боятися що потенційний ремонт не окупиться з багатьох причин
У Кийові у середньому сегменті та нижче це питання зараз не актуальне. Ціни зараз зовсім не бросові, то прибуток окупить амортизацію. Навесні можна було вагатись, чи здавати, чи чекати, зараз все зрозуміло.
cherchiltank написав:І ще одна порада - безкоштовно - якщо у вас декілька об’єктів - один треба продавати зараз - навіть по бросовій ціні - це страховка на випадок якоїсь сраки, вона дозволить вам прожити кілька років більш менш нормально)
Тут не згоден. Людині треба подушка безпеки (і не одна). Не треба тримати усе до останньої копійки у нерухомості. Одночас надмірні запаси кєша не дуже потрібні. У скрутні часи гроші витрачаються тільки на їжу, тобто споживання обмежується мінімальними сумами. Не бачу сенсу продавати за безцінь щоб сховати під матрас на ринку де нема покупців, а тільки перекупи.
як на мене, то скажімо, на одного наразі вистачає $125 в місяць, https://fi202x.blogspot.com/2022/10/3-2022.html на трьох, хай $400. Тобто на рік буде достатньо тримати готівкою на $5К. Оренда трьох гостинок в Боярці покривають місячну потребу такої сім"ї. Для чого продавати "по бросовій ціні"?
UA написав:На олх начали указывать, что квартира расположена в неотключаемом доме. Цены аренды советующие. Также пошла мода указывать, что дом газифицирован. С горячим чаем и борщем всё же веселее.
Яких ніколи не відключать не буває - є ті, які поки не від'єднали від критичної мережі з різних причин. Чув, що вже до половини таких, які сильно раділи, вже переключили на загальний режим, А газові плитки для готування в принципі копійки стоять, магістральний газ це швидше страховка для обігріву наприклад.
Вы газовый балон в многоэтажку решили затащить? Или критическая инфраструктура или два ввода в дом. Специально обученный человек переключает. К критической инфраструктуре почему то отнесли даже такой антиквариат как АТС . Те самые по которым бабушки Хуйла по проводному телефону проклинают.
В принципе газовая плита + безперебойник для освещения + дом до 9 этажей и уже более менее нормально.