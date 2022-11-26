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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лис, 2022 11:15
stellassvitonline написав:akurt
я написав не для того .щоб відкрити дискусію хто з нас розумніший.чи у кого кращі поради(в усіх питаннях я залишу пальму первенства за Вами).хоча якщо відкинути мішуру з квартирами в анталіі- головна Ваша порада завжди була- емігрувати та обусурманитись. для більшості це не прийнятно.( чому повинні виїзжати з власної землі ?)
але не треба ТУТ казати як це правильно продавати за безцінь житло в Украіні та хизувати морем-лижами-комфортом-елементарно безпекою. коли більшість потерпає від війни. повинно ж бути елементарне виховання та почуття такту. цього не вчать в інститутах.
Турецький пройдисвіт - живе з того, що шукає і знаходить публіку,яка хоче виїхати, і впарює їй курортну нерухомість третьої лінії. До оренди квартир в Україні - він зараз не має жодного відношення.
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Додано: Нед 27 лис, 2022 11:17
Investor_K написав: Frant написав:
Цікаво, вельми цікаво!
Публіка ще не зрозуміла, що країну відкинуто в 1992 р, на 30 років назад.
Тільки населення вдвічі меньше, не 52 млн., а 26 млн., і територія розбомблена. Слава кравчуку, кучмі, януковичу та простакам,які їх обирали?
Народ біднішає на очах. Зменшуються запаси довоєнного жиру.
Я впевнений, що скоро орендні ставки (в грн.) поповзуть вниз, і суттєво вниз.
Вам не доля жити у квітучій країни. А от я планую це зробити
Не забудьте купити мегаватний електрогенератор))) вельми згодиться)))
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Frant
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