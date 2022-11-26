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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2334233523362337
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 11:15

  stellassvitonline написав:akurt я написав не для того .щоб відкрити дискусію хто з нас розумніший.чи у кого кращі поради(в усіх питаннях я залишу пальму первенства за Вами).хоча якщо відкинути мішуру з квартирами в анталіі- головна Ваша порада завжди була- емігрувати та обусурманитись. для більшості це не прийнятно.( чому повинні виїзжати з власної землі ?)
але не треба ТУТ казати як це правильно продавати за безцінь житло в Украіні та хизувати морем-лижами-комфортом-елементарно безпекою. коли більшість потерпає від війни. повинно ж бути елементарне виховання та почуття такту. цього не вчать в інститутах.

Турецький пройдисвіт - живе з того, що шукає і знаходить публіку,яка хоче виїхати, і впарює їй курортну нерухомість третьої лінії. До оренди квартир в Україні - він зараз не має жодного відношення.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 11:17

  Investor_K написав:
  Frant написав:Цікаво, вельми цікаво!
Публіка ще не зрозуміла, що країну відкинуто в 1992 р, на 30 років назад.
Тільки населення вдвічі меньше, не 52 млн., а 26 млн., і територія розбомблена. Слава кравчуку, кучмі, януковичу та простакам,які їх обирали?

Народ біднішає на очах. Зменшуються запаси довоєнного жиру.
Я впевнений, що скоро орендні ставки (в грн.) поповзуть вниз, і суттєво вниз.

Вам не доля жити у квітучій країни. А от я планую це зробити

Не забудьте купити мегаватний електрогенератор))) вельми згодиться)))
Frant
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Повідомлень: 23080
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  #<1 ... 2334233523362337
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