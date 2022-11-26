Нарада в РДА для ОСББПідготовка Києва до можливого блекауту:Основні загрози, які можуть бути від блекауту в Києві:• відсутність світла• відсутність опалення• відсутність будь-якої води в водогонах• відсутність зв’язку1. Відсутність світла призводить до відсутності зв’язку, води в водогонах та опалення в висотних багатоповерхівках, оскільки їх постачання залежить в роботи електронасосів. Краща ситуація з 5- і 9-поверхівками, для водопостачання і опалення вистачить міського тиску носіїв.2. Відсутність опалення несе найбільший ризик – це злиття води із системи опалення ( залити воду в систему неможливо в зимовий період, тобто навіть після закінчення блекауту можемо залишитися без опалення / замерзання і розриви системи опалення. найгірша ситуація для 5- і 9-поверхівок оскільки будинки старі і погано утеплені + системи йдуть по горищам і замерзають в першу чергу, тому при -10/-15 часу буде +/-доба, а висотні багатоповерхівки краще утеплені, насосні знаходяться в приміщеннях внизу будинків і у будинків є час до 5-7 днів при таких температурах. Щоб розуміти коли треба прискускати або спускати системи опалення варто на чердаках/балконах/підвалах поставити бутилки з водою і як тільки вода в них почне замерзати – треба зливати систему. Рішення про приспущення/спущення системи приймає кожен будинок самостійно без РДА, відповідальна особа – сказана у Формі Е8 яка подавалася при підготовці до опалювального сезону. При приспущенні/спущенні системи треба завчасно подумати куди систему спускати (в Чернігові весною спускали прямо в підвали щоб зберегти систему). Треба виробити алгоритм дій при пониженні температури!3. Окремі ризики має система каналізації: при відсутності світла і води в системі, робимо висновок що не працюють станції які перекачують нечистоти із мережі до відстойників. Тобто мешканці мають розуміти, що не можна ходити в туалет навіть із своєю водою, зливати в каналізацію залишки борщу – система наповниться і це все полізе в квартири, це треба черпати і виносити, а якщо сусіди зверху виїхали, то це буде капати зі стелі (така ситуація була кілька років тому в східних областях України). РДА рекомендують копати в дворах ями і ставити туалети-будки (так спасався в березні Чернігів). Мешканці можуть купити відра з кришками, вкладати туди сміттєвий пакет/кілька пакетів щоб не протекло, ходити сім’єю в пакет, потім зав’язувати і виносити на смітник. Біотуалети скоріше за все не буде кому обслуговувати – без в’язку просто не буде можливості викликати обслуговування!4. Питання пожежної безпеки: 1) при відключення світла – система не працює! 2) при відсутності зв’язку не працюють навіть служби екстренного виклику 101, 102, 103. Оскільки мешканці придбали в квартири небезпечні аккумулятори, балони з газом і горілки ризики виникнення пожежі зростають. Необхідно розробити алгоритм зв’язку з швидкою допомогою та пожежниками: 1) визначити де знаходяться найближчі пункти швидкої допомоги та пожежна станція 2) визначити список мешканців, які на власних авто зможуть поїхати до цих пунктів і іх викликати 3) визначити як працюватиме кнопка виклику поліції в цей період, на скільки вистачить зв’язку, чи можна через поліцію викликати швидку та пожежну в комендантський час5. Надати мешканцям перелік найближчих пунктів незламності та посилання на весь перелік:- там не можна жити, можна заряджати гаджети, доступ до інтернету, медикаментів, води, тепла, підігріти їжу та воду6. До бюветів буде приїжджати генератор щоб була можливість качати воду, нажаль РДА поки не визначила перелік бюветів, чи будуть всі, чи якась кількість – треба буде шукати.7. Варто мати невеликі генератори, скидатися з мешканцями на топливо, аби мати можливість зарядити гаджети та підігріти кип’яток! Великі генератори на будинок не радять, оскільки якщо в системі не буде води – насосам не буде чого качати, генератор для ліфтів не ефективно, опалення в квартирах жоден мобільний генератор не потягне.