Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stellassvitonline написав:akurt я написав не для того .щоб відкрити дискусію хто з нас розумніший.чи у кого кращі поради(в усіх питаннях я залишу пальму первенства за Вами).хоча якщо відкинути мішуру з квартирами в анталіі- головна Ваша порада завжди була- емігрувати та обусурманитись. для більшості це не прийнятно.( чому повинні виїзжати з власної землі ?) але не треба ТУТ казати як це правильно продавати за безцінь житло в Украіні та хизувати морем-лижами-комфортом-елементарно безпекою. коли більшість потерпає від війни. повинно ж бути елементарне виховання та почуття такту. цього не вчать в інститутах.
Турецький пройдисвіт - живе з того, що шукає і знаходить публіку,яка хоче виїхати, і впарює їй курортну нерухомість третьої лінії. До оренди квартир в Україні - він зараз не має жодного відношення.
Frant написав:Цікаво, вельми цікаво! Публіка ще не зрозуміла, що країну відкинуто в 1992 р, на 30 років назад. Тільки населення вдвічі меньше, не 52 млн., а 26 млн., і територія розбомблена. Слава кравчуку, кучмі, януковичу та простакам,які їх обирали?
Народ біднішає на очах. Зменшуються запаси довоєнного жиру. Я впевнений, що скоро орендні ставки (в грн.) поповзуть вниз, і суттєво вниз.
Вам не доля жити у квітучій країни. А от я планую це зробити
Не забудьте купити мегаватний електрогенератор))) вельми згодиться)))
zerocool написав:А взагалі так, плита, екофлоу та найголовніше - наявність зв'язку/інтернету, і можна досить комфортно жити.
Прочитал такое. При полном блекауте с города лучше эвакуироваться.
Нарада в РДА для ОСББ
Підготовка Києва до можливого блекауту:
Основні загрози, які можуть бути від блекауту в Києві: • відсутність світла • відсутність опалення • відсутність будь-якої води в водогонах • відсутність зв’язку 1. Відсутність світла призводить до відсутності зв’язку, води в водогонах та опалення в висотних багатоповерхівках, оскільки їх постачання залежить в роботи електронасосів. Краща ситуація з 5- і 9-поверхівками, для водопостачання і опалення вистачить міського тиску носіїв. 2. Відсутність опалення несе найбільший ризик – це злиття води із системи опалення ( залити воду в систему неможливо в зимовий період, тобто навіть після закінчення блекауту можемо залишитися без опалення / замерзання і розриви системи опалення. найгірша ситуація для 5- і 9-поверхівок оскільки будинки старі і погано утеплені + системи йдуть по горищам і замерзають в першу чергу, тому при -10/-15 часу буде +/-доба, а висотні багатоповерхівки краще утеплені, насосні знаходяться в приміщеннях внизу будинків і у будинків є час до 5-7 днів при таких температурах. Щоб розуміти коли треба прискускати або спускати системи опалення варто на чердаках/балконах/підвалах поставити бутилки з водою і як тільки вода в них почне замерзати – треба зливати систему. Рішення про приспущення/спущення системи приймає кожен будинок самостійно без РДА, відповідальна особа – сказана у Формі Е8 яка подавалася при підготовці до опалювального сезону. При приспущенні/спущенні системи треба завчасно подумати куди систему спускати (в Чернігові весною спускали прямо в підвали щоб зберегти систему). Треба виробити алгоритм дій при пониженні температури! 3. Окремі ризики має система каналізації: при відсутності світла і води в системі, робимо висновок що не працюють станції які перекачують нечистоти із мережі до відстойників. Тобто мешканці мають розуміти, що не можна ходити в туалет навіть із своєю водою, зливати в каналізацію залишки борщу – система наповниться і це все полізе в квартири, це треба черпати і виносити, а якщо сусіди зверху виїхали, то це буде капати зі стелі (така ситуація була кілька років тому в східних областях України). РДА рекомендують копати в дворах ями і ставити туалети-будки (так спасався в березні Чернігів). Мешканці можуть купити відра з кришками, вкладати туди сміттєвий пакет/кілька пакетів щоб не протекло, ходити сім’єю в пакет, потім зав’язувати і виносити на смітник. Біотуалети скоріше за все не буде кому обслуговувати – без в’язку просто не буде можливості викликати обслуговування! 4. Питання пожежної безпеки: 1) при відключення світла – система не працює! 2) при відсутності зв’язку не працюють навіть служби екстренного виклику 101, 102, 103. Оскільки мешканці придбали в квартири небезпечні аккумулятори, балони з газом і горілки ризики виникнення пожежі зростають. Необхідно розробити алгоритм зв’язку з швидкою допомогою та пожежниками: 1) визначити де знаходяться найближчі пункти швидкої допомоги та пожежна станція 2) визначити список мешканців, які на власних авто зможуть поїхати до цих пунктів і іх викликати 3) визначити як працюватиме кнопка виклику поліції в цей період, на скільки вистачить зв’язку, чи можна через поліцію викликати швидку та пожежну в комендантський час 5. Надати мешканцям перелік найближчих пунктів незламності та посилання на весь перелік: https://nezlamnist.gov.ua/ - там не можна жити, можна заряджати гаджети, доступ до інтернету, медикаментів, води, тепла, підігріти їжу та воду 6. До бюветів буде приїжджати генератор щоб була можливість качати воду, нажаль РДА поки не визначила перелік бюветів, чи будуть всі, чи якась кількість – треба буде шукати. 7. Варто мати невеликі генератори, скидатися з мешканцями на топливо, аби мати можливість зарядити гаджети та підігріти кип’яток! Великі генератори на будинок не радять, оскільки якщо в системі не буде води – насосам не буде чого качати, генератор для ліфтів не ефективно, опалення в квартирах жоден мобільний генератор не потягне.
stellassvitonline написав:головна Ваша порада завжди була- емігрувати та обусурманитись. для більшості це не прийнятно. але не треба ТУТ казати як це правильно продавати за безцінь житло в Украіні та хизувати морем-лижами-комфортом-елементарно безпекою. коли більшість потерпає від війни. повинно ж бути елементарне виховання та почуття такту. цього не вчать в інститутах.
Не перегинайте палку та НЕ обманюйте: - я НІКОЛИ не давав поради емігрувати. "Ніколи" від слова"Ніколи". Якщо наведете цитату, де я радив емігрувати - надішлю премію на картку Приватбанку. Якщо це не так - НЕ пишіть відверту брехню та домисли.
- я завжди вів гілку - вже 5 років - і все це ДО ВІЙНИ - та давав пораду як інвестувати в нерухомість за кордоном на власному досвіді - це роблять мільйони людей у всьому світі. Я завжди говорив, що варто викопати гроші з попід груші, варто продати "Шевченкові хати" та забуті Богом дачі з трьомма помідорами та бідончиком колорадських жуків, іржаві авто та іржаві гаражі та створити "запасний аеродром" для себе, коханого; для дітей, коханих; для батьків, коханих. І все це писав - про гроші з попід груші та "Шевченкові хати" за 4 роки до війни і всі роки до лютого 2022 року. Відчуйте різницю.
- я не раз писав, що нерухомість - річ чутлива - я НЕ закликав когось продавати за безцінь - Ви обманюєте знову і знову - я, по-перше, написав ВСЬОГО ОДИН ПРИКЛАД - ВСЬОГО ОДИН - коли людина вирішила продати те, що вартувало ніби то за цінами київських понтів 450 000 - за 150 000. Можливо, він і купував за 150 000 і просто повернув свої гроші. Без профіту. Я Ваші київські понти по 3500$ за кв. м не знав, не знаю та не купував залізобетонні паралелепіпеди з "модними МОПами" з метою переподажу сусіду. По-друге, я писав, що в нерухомості працює головне правило таке (цитую сам себе): "В нерухомості, як і в сексі, все слід робити швидко та вчасно". Хто його забуває - той страждає. Tут я винний в чомусь?
Я розумію, що часи надважкі - жахливі - всі нервуються, якщо не сказати більше - але й брехати/обманювати не треба. Принаймні самого себе.