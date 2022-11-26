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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2334233523362337
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 15:04

  stellassvitonline написав:akurt та я і не претендую на роль радника. хто я врешті-решт такий? так погуляти вийшов. але ,поміж іншим. в брехні не помічений (на тому і стою).це я так- своі оціночні судження висловив. а те що Ви так гарячкуєте та переходити на особистості.-показує. що задів за живе.

Мене НЕ заділо за живе, тому що тут форум фінансовий і мова йде про гроші людей.
Я вже звик, що обманюють майже біз кінця.
Фіннанси люблять чіткість... та точність...
Почитайте вище СВОЄ на тему (цитую) "переходити на особистості" яку купу БЕЗПІДСТАВНИХ звинувачень ("оціночні судження" - це інше зовсім) виклали особисто на мене.
Тут про гроші.

Шкода, що не пам"ятаєте пораду від Квесторе_поверніться - неймовірно чудова людина.
І пораду він давав саме Вам особисто. Шкода, що забули. То майже геній. А я пам"ятаю...
Я поради і Квестора (супер порадник для тисяч українців у важкі часи - особисто я діяв виключно так, як він радив і прислуховувався до його порад) і Квесторе_поверніться не забуваю.
akurt
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