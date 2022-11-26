Мене НЕ заділо за живе, тому що тут форум фінансовий і мова йде про гроші людей.
Я вже звик, що обманюють майже біз кінця.
Фіннанси люблять чіткість... та точність...
Почитайте вище СВОЄ на тему (цитую) "переходити на особистості" яку купу БЕЗПІДСТАВНИХ звинувачень ("оціночні судження" - це інше зовсім) виклали особисто на мене.
Тут про гроші.
Шкода, що не пам"ятаєте пораду від Квесторе_поверніться - неймовірно чудова людина.
І пораду він давав саме Вам особисто. Шкода, що забули. То майже геній. А я пам"ятаю...
Я поради і Квестора (супер порадник для тисяч українців у важкі часи - особисто я діяв виключно так, як він радив і прислуховувався до його порад) і Квесторе_поверніться не забуваю.