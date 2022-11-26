Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stellassvitonline написав:akurt та я і не претендую на роль радника. хто я врешті-решт такий? так погуляти вийшов. але ,поміж іншим. в брехні не помічений (на тому і стою).це я так- своі оціночні судження висловив. а те що Ви так гарячкуєте та переходити на особистості.-показує. що задів за живе.
Мене НЕ заділо за живе, тому що тут форум фінансовий і мова йде про гроші людей. Я вже звик, що обманюють майже біз кінця. Фіннанси люблять чіткість... та точність... Почитайте вище СВОЄ на тему (цитую) "переходити на особистості" яку купу БЕЗПІДСТАВНИХ звинувачень ("оціночні судження" - це інше зовсім) виклали особисто на мене. Тут про гроші.
Шкода, що не пам"ятаєте пораду від Квесторе_поверніться - неймовірно чудова людина. І пораду він давав саме Вам особисто. Шкода, що забули. То майже геній. А я пам"ятаю... Я поради і Квестора (супер порадник для тисяч українців у важкі часи - особисто я діяв виключно так, як він радив і прислуховувався до його порад) і Квесторе_поверніться не забуваю.
zerocool написав:А взагалі так, плита, екофлоу та найголовніше - наявність зв'язку/інтернету, і можна досить комфортно жити.
Прочитал такое. При полном блекауте с города лучше эвакуироваться.
Нарада в РДА для ОСББ
Підготовка Києва до можливого блекауту:
Основні загрози, які можуть бути від блекауту в Києві: • відсутність світла • відсутність опалення • відсутність будь-якої води в водогонах • відсутність зв’язку 1. Відсутність світла призводить до відсутності зв’язку, води в водогонах та опалення в висотних багатоповерхівках, оскільки їх постачання залежить в роботи електронасосів. Краща ситуація з 5- і 9-поверхівками, для водопостачання і опалення вистачить міського тиску носіїв. 2. Відсутність опалення несе найбільший ризик – це злиття води із системи опалення ( залити воду в систему неможливо в зимовий період, тобто навіть після закінчення блекауту можемо залишитися без опалення / замерзання і розриви системи опалення. найгірша ситуація для 5- і 9-поверхівок оскільки будинки старі і погано утеплені + системи йдуть по горищам і замерзають в першу чергу, тому при -10/-15 часу буде +/-доба, а висотні багатоповерхівки краще утеплені, насосні знаходяться в приміщеннях внизу будинків і у будинків є час до 5-7 днів при таких температурах. Щоб розуміти коли треба прискускати або спускати системи опалення варто на чердаках/балконах/підвалах поставити бутилки з водою і як тільки вода в них почне замерзати – треба зливати систему. Рішення про приспущення/спущення системи приймає кожен будинок самостійно без РДА, відповідальна особа – сказана у Формі Е8 яка подавалася при підготовці до опалювального сезону. При приспущенні/спущенні системи треба завчасно подумати куди систему спускати (в Чернігові весною спускали прямо в підвали щоб зберегти систему). Треба виробити алгоритм дій при пониженні температури! 3. Окремі ризики має система каналізації: при відсутності світла і води в системі, робимо висновок що не працюють станції які перекачують нечистоти із мережі до відстойників. Тобто мешканці мають розуміти, що не можна ходити в туалет навіть із своєю водою, зливати в каналізацію залишки борщу – система наповниться і це все полізе в квартири, це треба черпати і виносити, а якщо сусіди зверху виїхали, то це буде капати зі стелі (така ситуація була кілька років тому в східних областях України). РДА рекомендують копати в дворах ями і ставити туалети-будки (так спасався в березні Чернігів). Мешканці можуть купити відра з кришками, вкладати туди сміттєвий пакет/кілька пакетів щоб не протекло, ходити сім’єю в пакет, потім зав’язувати і виносити на смітник. Біотуалети скоріше за все не буде кому обслуговувати – без в’язку просто не буде можливості викликати обслуговування! 4. Питання пожежної безпеки: 1) при відключення світла – система не працює! 2) при відсутності зв’язку не працюють навіть служби екстренного виклику 101, 102, 103. Оскільки мешканці придбали в квартири небезпечні аккумулятори, балони з газом і горілки ризики виникнення пожежі зростають. Необхідно розробити алгоритм зв’язку з швидкою допомогою та пожежниками: 1) визначити де знаходяться найближчі пункти швидкої допомоги та пожежна станція 2) визначити список мешканців, які на власних авто зможуть поїхати до цих пунктів і іх викликати 3) визначити як працюватиме кнопка виклику поліції в цей період, на скільки вистачить зв’язку, чи можна через поліцію викликати швидку та пожежну в комендантський час 5. Надати мешканцям перелік найближчих пунктів незламності та посилання на весь перелік: https://nezlamnist.gov.ua/ - там не можна жити, можна заряджати гаджети, доступ до інтернету, медикаментів, води, тепла, підігріти їжу та воду 6. До бюветів буде приїжджати генератор щоб була можливість качати воду, нажаль РДА поки не визначила перелік бюветів, чи будуть всі, чи якась кількість – треба буде шукати. 7. Варто мати невеликі генератори, скидатися з мешканцями на топливо, аби мати можливість зарядити гаджети та підігріти кип’яток! Великі генератори на будинок не радять, оскільки якщо в системі не буде води – насосам не буде чого качати, генератор для ліфтів не ефективно, опалення в квартирах жоден мобільний генератор не потягне.
РДА рекомендують копати в дворах ями і ставити туалети-будки (так спасався в березні Чернігів). Мешканці можуть купити відра з кришками, вкладати туди сміттєвий пакет/кілька пакетів щоб не протекло, ходити сім’єю в пакет, потім зав’язувати і виносити на смітник.
Це що серйозно ? Сенс тоді сидіти у Кийові. Треба виїзджати десь в сільску місцевість. Чи це поки що страшилки ?
zerocool написав:А взагалі так, плита, екофлоу та найголовніше - наявність зв'язку/інтернету, і можна досить комфортно жити.
Прочитал такое. При полном блекауте с города лучше эвакуироваться.
ратори, скидатися з мешканцями на топливо, аби мати можливість зарядити гаджети та підігріти кип’яток! Великі генератори на будинок не радять, оскільки якщо в системі не буде води – насосам не буде чого качати, генератор для ліфтів не ефективно, опалення в квартирах жоден мобільний генератор не потягне.
РДА рекомендують копати в дворах ями і ставити туалети-будки (так спасався в березні Чернігів). Мешканці можуть купити відра з кришками, вкладати туди сміттєвий пакет/кілька пакетів щоб не протекло, ходити сім’єю в пакет, потім зав’язувати і виносити на смітник.
Це що серйозно ? Сенс тоді сидіти у Кийові. Треба виїзджати десь в сільску місцевість. Чи це поки що страшилки ?
Чому? Це реальна сувора правда життя. Їхали, їхали і нарешті приїхали. Кабаки, курорти в Єгипті і Туреччині, б/в джипи з Європи і Америки - закінчились. Пора платити по рахункам.
Хомякоид Так пугали и в марте 14го меня на профильном форуме по внедорожникам, что кацапы миллионникам устроят "блокаду Сараево" и будем лебеду есть и воду с Днепра обеззараженную пить(и то если его не отравят) Реально даже Марик разбили только благодаря авиации и отсутствию ПВО вообще там. Ну и Чернигов помучили. Никакие тысячи ракет, если их вообще осталось столько годных для запуска, ничего Киеву не сделают. В 41-43годах больше вреда инфраструктуре точнее её зачаткам в больших городах нанесли свои же НКВДисты взорвав вообще всё при отступлении Красной Армии, ну и немного добавили немцы, в том числе и то что сами восстановили. Аренда в отстойных домах со всем на ЭЭ, допустим в советских 16ти этажках-панельках, с плохим контингентом и не рядом с метро, ещё ж не спустилась до самой коммуналки? Люди на мангале готовили еду себе у нас конкретно и на горбу тянули по ...надцать бутылей воды себе на 15й этаж у нас в Днепре конкретно и не бухтели.