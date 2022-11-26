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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2334233523362337
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 15:04

  stellassvitonline написав:akurt та я і не претендую на роль радника. хто я врешті-решт такий? так погуляти вийшов. але ,поміж іншим. в брехні не помічений (на тому і стою).це я так- своі оціночні судження висловив. а те що Ви так гарячкуєте та переходити на особистості.-показує. що задів за живе.

Мене НЕ заділо за живе, тому що тут форум фінансовий і мова йде про гроші людей.
Я вже звик, що обманюють майже біз кінця.
Фіннанси люблять чіткість... та точність...
Почитайте вище СВОЄ на тему (цитую) "переходити на особистості" яку купу БЕЗПІДСТАВНИХ звинувачень ("оціночні судження" - це інше зовсім) виклали особисто на мене.
Тут про гроші.

Шкода, що не пам"ятаєте пораду від Квесторе_поверніться - неймовірно чудова людина.
І пораду він давав саме Вам особисто. Шкода, що забули. То майже геній. А я пам"ятаю...
Я поради і Квестора (супер порадник для тисяч українців у важкі часи - особисто я діяв виключно так, як він радив і прислуховувався до його порад) і Квесторе_поверніться не забуваю.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:12

Хомякоид
Так пугали и в марте 14го меня на профильном форуме по внедорожникам, что кацапы миллионникам устроят "блокаду Сараево" и будем лебеду есть и воду с Днепра обеззараженную пить(и то если его не отравят)
Реально даже Марик разбили только благодаря авиации и отсутствию ПВО вообще там. Ну и Чернигов помучили. Никакие тысячи ракет, если их вообще осталось столько годных для запуска, ничего Киеву не сделают.
В 41-43годах больше вреда инфраструктуре точнее её зачаткам в больших городах нанесли свои же НКВДисты взорвав вообще всё при отступлении Красной Армии, ну и немного добавили немцы, в том числе и то что сами восстановили.
Аренда в отстойных домах со всем на ЭЭ, допустим в советских 16ти этажках-панельках, с плохим контингентом и не рядом с метро, ещё ж не спустилась до самой коммуналки? Люди на мангале готовили еду себе у нас конкретно и на горбу тянули по ...надцать бутылей воды себе на 15й этаж у нас в Днепре конкретно и не бухтели.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:58

Мы прощаемся со старой изношенной инфраструктурой чтобы построить новую: современную и энергоэффективную. Пока, думаю, что все будет очень хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:15

  барабашов написав:Хомякоид
Так пугали и в марте 14го меня на профильном форуме по внедорожникам, что кацапы миллионникам устроят "блокаду Сараево" и будем лебеду есть и воду с Днепра обеззараженную пить(и то если его не отравят)
Реально даже Марик разбили только благодаря авиации и отсутствию ПВО вообще там. Ну и Чернигов помучили. Никакие тысячи ракет, если их вообще осталось столько годных для запуска, ничего Киеву не сделают.
В 41-43годах больше вреда инфраструктуре точнее её зачаткам в больших городах нанесли свои же НКВДисты взорвав вообще всё при отступлении Красной Армии, ну и немного добавили немцы, в том числе и то что сами восстановили.
Аренда в отстойных домах со всем на ЭЭ, допустим в советских 16ти этажках-панельках, с плохим контингентом и не рядом с метро, ещё ж не спустилась до самой коммуналки? Люди на мангале готовили еду себе у нас конкретно и на горбу тянули по ...надцать бутылей воды себе на 15й этаж у нас в Днепре конкретно и не бухтели.


Так єто еще морозов не было.
А если бомбанут при -20.
Раз воду слили с систем, и ждать до весны то есть дом не пригоден для жилья.
А если не слили и вышла система отопления и водопрвода ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:19

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  airmax78 написав:Мы прощаемся со старой изношенной инфраструктурой чтобы построить новую: современную и энергоэффективную. Пока, думаю, что все будет очень хорошо.
иначе никак,нет худа без добра.Всех убеждаю также,в т.ч. и новые эффективные предприятия будут восстановлены в проэкте "Велике відновлення".Буде Вова, буде відбудова.
Проведем Международный шахматный конгресс, вскоре шахматная мысль превратится в прикладную науку и изобретёт способы междупланетного сообщения благодаря Южмашу и вернувшимся на батьківщину украинцев.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 21:16

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Мы прощаемся со старой изношенной инфраструктурой чтобы построить новую: современную и энергоэффективную. Пока, думаю, что все будет очень хорошо.
иначе никак,нет худа без добра.Всех убеждаю также,в т.ч. и новые эффективные предприятия будут восстановлены в проэкте "Велике відновлення".Буде Вова, буде відбудова.
Проведем Международный шахматный конгресс, вскоре шахматная мысль превратится в прикладную науку и изобретёт способы междупланетного сообщения благодаря Южмашу и вернувшимся на батьківщину украинцев.

Тільки так. Україна - це нова Південна Корея. Ми приречені побудувати потужну економіку. Тому що без неї неможливо утримувати потужну армію. А без потужної армії нам Північну Корею не стримати. Пройде час і кацапи полізуть знову.
Ядерну парасолю нам забезпечить США, але всі інші компоненти з часом потрібно буде утримувати самим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 02:16

  airmax78 написав:Мы прощаемся со старой изношенной инфраструктурой чтобы построить новую: современную и энергоэффективную. Пока, думаю, что все будет очень хорошо.

Мы это кто?
Пока Вы боритесь приехать в Киев из Вены, чтобы оформить сделку купли - продажи квартиры и получить положение вам 50 000 у.е.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:28

  UA написав:
  airmax78 написав:Мы прощаемся со старой изношенной инфраструктурой чтобы построить новую: современную и энергоэффективную. Пока, думаю, что все будет очень хорошо.

Мы это кто?
Пока Вы боритесь приехать в Киев из Вены, чтобы оформить сделку купли - продажи квартиры и получить положение вам 50 000 у.е.

Не розумію про кого це Ви. Квітка не продається. І не тому що немає покупців (попит я не тестував ще), а тому що вона мені потрібна для життя у Києві - столиці країни, що переможе фашистську росію.
airmax78
 
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