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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2335233623372338
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:15

  Олежан написав:зачем приезжать если можно дать доверенность?

Респект, доверенность на тебя или на меня даст Эйрмакс?
Как думаешь, кому он больше доверяет?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 01:21

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Хомякоид
Так пугали и в марте 14го меня на профильном форуме по внедорожникам, что кацапы миллионникам устроят "блокаду Сараево" и будем лебеду есть и воду с Днепра обеззараженную пить(и то если его не отравят)
Реально даже Марик разбили только благодаря авиации и отсутствию ПВО вообще там. Ну и Чернигов помучили. Никакие тысячи ракет, если их вообще осталось столько годных для запуска, ничего Киеву не сделают.
В 41-43годах больше вреда инфраструктуре точнее её зачаткам в больших городах нанесли свои же НКВДисты взорвав вообще всё при отступлении Красной Армии, ну и немного добавили немцы, в том числе и то что сами восстановили.
Аренда в отстойных домах со всем на ЭЭ, допустим в советских 16ти этажках-панельках, с плохим контингентом и не рядом с метро, ещё ж не спустилась до самой коммуналки? Люди на мангале готовили еду себе у нас конкретно и на горбу тянули по ...надцать бутылей воды себе на 15й этаж у нас в Днепре конкретно и не бухтели.


Так єто еще морозов не было.
А если бомбанут при -20.
Раз воду слили с систем, и ждать до весны то есть дом не пригоден для жилья.
А если не слили и вышла система отопления и водопрвода ?

Где и кто слил воду с систем водоснабжения и отопления? В Чабанах? Планируют всех живых опять на Хельм одним эшелоном отправить(у нас морозы днём ожидаются на выходные, в Киеве уже есть, у вас тоже они бахнут в декабре)?
И спросите у стариков местных, как они пережили зимы 44-49годов, реально очень холодные, пока по плану Маршалла им не начали восстанавливать всё - и жильё, и водоснабжение, и отопление.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 02:01

  барабашов написав:И спросите у стариков местных, как они пережили зимы 44-49годов, реально очень холодные, пока по плану Маршалла им не начали восстанавливать всё - и жильё, и водоснабжение, и отопление.

Ну як-як, жили в землянках на Дарниці, буржуйка і воду у відрі, зараз трохи інші вимоги до комфорту, не?
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 02:24

  zerocool написав:
  барабашов написав:И спросите у стариков местных, как они пережили зимы 44-49годов, реально очень холодные, пока по плану Маршалла им не начали восстанавливать всё - и жильё, и водоснабжение, и отопление.

Ну як-як, жили в землянках на Дарниці, буржуйка і воду у відрі, зараз трохи інші вимоги до комфорту, не?

Не, все то же.
Ежедневно смотрю рекомендации экспертов на телемарафоне.
Правда кое-что поменялось. Воду рекомендуют запасать в пластиковой таре.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 12:57

  UA написав:кому он больше доверяет
женщинам. У него их вроде четыре.
vitaliian
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