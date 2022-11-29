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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2336233723382339
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:01

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Я довіряю Трибеці та Ковбасці - вони жодного разу тут нас в оману не вводили. Подружжя яке просто не вміє брехати. Якщо вони знов з'являться - у Реуса знов з'явиться шанс.


ты в Австрии таксикоманишь на убере? Мог бы на 11км срубать бабки и сделать 400% годовых за 4 года.

Є немніжко. На Болті. Тут Болт дуже популярний.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:02

  Олежан написав:
  airmax78 написав:За листопад сдав обидва свої паркомісця в центрі. Ціна: гривнева довоєнна. Таки Bee правий виявився.
Доларова доходність - 5% річних від довоєнної ціни. Але поточна, враховуючи що ціна паркомісця в Києві зараз - мішок мерзлої картоплі - зашкалює.

в абсолютных цифрах, что по чем?

100 ойро на місяць. До речі - віденська ціна.
airmax78
 
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  #<1 ... 2336233723382339
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