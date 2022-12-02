|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:44
Подготовил гостинку к аренде.
Поставил безперебойник в коридоре и от него раскидал провода с выключателями (комната, кухня, санузел). Достаточно хороший, качественный свет, а не как от повербанка.
Должно хватить на два длинных Зимних вечера без подзарядки.
Целый час трудился.
Сделал фотки с чайником на газовой плите, из свистка которого выходит пар
3 этаж
Напротив Маркет и Новая почта на генераторе + Укрпочта на фонарике))
На сколько ставить дороже конкурентов?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7355
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 2021 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:13
UA написав:
Подготовил гостинку к аренде.
Поставил безперебойник в коридоре и от него раскидал провода с выключателями (комната, кухня, санузел). Достаточно хороший, качественный свет, а не как от повербанка.
Должно хватить на два длинных Зимних вечера без подзарядки.
Целый час трудился.
Сделал фотки с чайником на газовой плите, из свистка которого выходит пар
3 этаж
Напротив Маркет и Новая почта на генераторе + Укрпочта на фонарике))
На сколько ставить дороже конкурентов?
Значительно и писать "умный дом"
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3568
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 592 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|104639
|25140786
|
|
|9552
|5073981
|
П'ят 02 гру, 2022 19:37
Coder
|
|6336
|5192647
|
П'ят 02 гру, 2022 16:31
akurt
|