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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2336233723382339
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:44

Подготовил гостинку к аренде.
Поставил безперебойник в коридоре и от него раскидал провода с выключателями (комната, кухня, санузел). Достаточно хороший, качественный свет, а не как от повербанка.
Должно хватить на два длинных Зимних вечера без подзарядки.
Целый час трудился.
Сделал фотки с чайником на газовой плите, из свистка которого выходит пар
3 этаж
Напротив Маркет и Новая почта на генераторе + Укрпочта на фонарике))
На сколько ставить дороже конкурентов?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:13

  UA написав:Подготовил гостинку к аренде.
Поставил безперебойник в коридоре и от него раскидал провода с выключателями (комната, кухня, санузел). Достаточно хороший, качественный свет, а не как от повербанка.
Должно хватить на два длинных Зимних вечера без подзарядки.
Целый час трудился.
Сделал фотки с чайником на газовой плите, из свистка которого выходит пар
3 этаж
Напротив Маркет и Новая почта на генераторе + Укрпочта на фонарике))
На сколько ставить дороже конкурентов?

Значительно и писать "умный дом"
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:30

  stm написав:
  UA написав:Подготовил гостинку к аренде.
Поставил безперебойник в коридоре и от него раскидал провода с выключателями (комната, кухня, санузел). Достаточно хороший, качественный свет, а не как от повербанка.
Должно хватить на два длинных Зимних вечера без подзарядки.
Целый час трудился.
Сделал фотки с чайником на газовой плите, из свистка которого выходит пар
3 этаж
Напротив Маркет и Новая почта на генераторе + Укрпочта на фонарике))
На сколько ставить дороже конкурентов?

Значительно и писать "умный дом"

Писати "Персональний пункт незламності". Ціну ставити в доларах. Довоєнну * індекс інфляції долара з березня по листопад.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:56

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:Поставил безперебойник в коридоре...

А де инет? Старлинк или по-старинке Н+ ?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:26

  Amethyst написав:
  UA написав:Поставил безперебойник в коридоре...

А де инет? Старлинк или по-старинке Н+ ?

Технология в процессе отработки.
Кабель на крышу организован.
Нужно определится с типом антенны.
Направленная или разнонаправленная штырь 1,5 метра
Тема защиты от грозы требует консультаций.
Но это слишком роскошно для гостинок.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:46

  stm написав:Значительно и писать "умный дом"
дом не при чем. "Хитрый хозяин"
vitaliian
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