RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2336233723382339
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:44

Подготовил гостинку к аренде.
Поставил безперебойник в коридоре и от него раскидал провода с выключателями (комната, кухня, санузел). Достаточно хороший, качественный свет, а не как от повербанка.
Должно хватить на два длинных Зимних вечера без подзарядки.
Целый час трудился.
Сделал фотки с чайником на газовой плите, из свистка которого выходит пар
3 этаж
Напротив Маркет и Новая почта на генераторе + Укрпочта на фонарике))
На сколько ставить дороже конкурентов?
UA
 
Повідомлень: 7358
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:13

  UA написав:Подготовил гостинку к аренде.
Поставил безперебойник в коридоре и от него раскидал провода с выключателями (комната, кухня, санузел). Достаточно хороший, качественный свет, а не как от повербанка.
Должно хватить на два длинных Зимних вечера без подзарядки.
Целый час трудился.
Сделал фотки с чайником на газовой плите, из свистка которого выходит пар
3 этаж
Напротив Маркет и Новая почта на генераторе + Укрпочта на фонарике))
На сколько ставить дороже конкурентов?

Значительно и писать "умный дом"
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3569
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:30

  stm написав:
  UA написав:Подготовил гостинку к аренде.
Поставил безперебойник в коридоре и от него раскидал провода с выключателями (комната, кухня, санузел). Достаточно хороший, качественный свет, а не как от повербанка.
Должно хватить на два длинных Зимних вечера без подзарядки.
Целый час трудился.
Сделал фотки с чайником на газовой плите, из свистка которого выходит пар
3 этаж
Напротив Маркет и Новая почта на генераторе + Укрпочта на фонарике))
На сколько ставить дороже конкурентов?

Значительно и писать "умный дом"

Писати "Персональний пункт незламності". Ціну ставити в доларах. Довоєнну * індекс інфляції долара з березня по листопад.
airmax78
 
Повідомлень: 41384
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:56

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:Поставил безперебойник в коридоре...

А де инет? Старлинк или по-старинке Н+ ?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3388
З нами з: 05.05.21
Подякував: 213 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:26

  Amethyst написав:
  UA написав:Поставил безперебойник в коридоре...

А де инет? Старлинк или по-старинке Н+ ?

Технология в процессе отработки.
Кабель на крышу организован.
Нужно определится с типом антенны.
Направленная или разнонаправленная штырь 1,5 метра
Тема защиты от грозы требует консультаций.
Но это слишком роскошно для гостинок.
UA
 
Повідомлень: 7358
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:46

  stm написав:Значительно и писать "умный дом"
дом не при чем. "Хитрый хозяин"
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15290
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:12

  UA написав:
  Amethyst написав:
  UA написав:Поставил безперебойник в коридоре...

А де инет? Старлинк или по-старинке Н+ ?

Технология в процессе отработки.
Кабель на крышу организован.
Нужно определится с типом антенны.
Направленная или разнонаправленная штырь 1,5 метра
Тема защиты от грозы требует консультаций.
Но это слишком роскошно для гостинок.

Ближайшие 6 мес так это вообще не проблема. А там могут быть и другие расклады. Сейчас процессы очень динамично происходят. Горизонт планирования неделя максимум.
maza5
 
Повідомлень: 267
З нами з: 27.08.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:30

  vitaliian написав:
  stm написав:Значительно и писать "умный дом"
дом не при чем. "Хитрый хозяин"

Зажиточный пункт. Аккумы сейчас на вес золота. Надо прогонять арендаторов по базе СБУ, что бы не обворовали.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3569
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 09:27

  stm написав:
  vitaliian написав:
  stm написав:Значительно и писать "умный дом"
дом не при чем. "Хитрый хозяин"

Зажиточный пункт. Аккумы сейчас на вес золота. Надо прогонять арендаторов по базе СБУ, что бы не обворовали.

я тоже хотел что то такое насоветовать. Наверное 3 залога надо брать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15290
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2336233723382339
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10463, 10464, 10465
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
104645 25152234
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 гру, 2022 09:37
vitaliian
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 954, 955, 956
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9552 5090365
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 гру, 2022 19:37
Coder
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 632, 633, 634
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6336 5208980
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 гру, 2022 16:31
akurt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.