Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Подготовил гостинку к аренде. Поставил безперебойник в коридоре и от него раскидал провода с выключателями (комната, кухня, санузел). Достаточно хороший, качественный свет, а не как от повербанка. Должно хватить на два длинных Зимних вечера без подзарядки. Целый час трудился. Сделал фотки с чайником на газовой плите, из свистка которого выходит пар 3 этаж Напротив Маркет и Новая почта на генераторе + Укрпочта на фонарике)) На сколько ставить дороже конкурентов?
UA написав:Подготовил гостинку к аренде. Поставил безперебойник в коридоре и от него раскидал провода с выключателями (комната, кухня, санузел). Достаточно хороший, качественный свет, а не как от повербанка. Должно хватить на два длинных Зимних вечера без подзарядки. Целый час трудился. Сделал фотки с чайником на газовой плите, из свистка которого выходит пар 3 этаж Напротив Маркет и Новая почта на генераторе + Укрпочта на фонарике)) На сколько ставить дороже конкурентов?
UA написав:Подготовил гостинку к аренде. Поставил безперебойник в коридоре и от него раскидал провода с выключателями (комната, кухня, санузел). Достаточно хороший, качественный свет, а не как от повербанка. Должно хватить на два длинных Зимних вечера без подзарядки. Целый час трудился. Сделал фотки с чайником на газовой плите, из свистка которого выходит пар 3 этаж Напротив Маркет и Новая почта на генераторе + Укрпочта на фонарике)) На сколько ставить дороже конкурентов?
Значительно и писать "умный дом"
Писати "Персональний пункт незламності". Ціну ставити в доларах. Довоєнну * індекс інфляції долара з березня по листопад.
Технология в процессе отработки. Кабель на крышу организован. Нужно определится с типом антенны. Направленная или разнонаправленная штырь 1,5 метра Тема защиты от грозы требует консультаций. Но это слишком роскошно для гостинок.
Технология в процессе отработки. Кабель на крышу организован. Нужно определится с типом антенны. Направленная или разнонаправленная штырь 1,5 метра Тема защиты от грозы требует консультаций. Но это слишком роскошно для гостинок.
Ближайшие 6 мес так это вообще не проблема. А там могут быть и другие расклады. Сейчас процессы очень динамично происходят. Горизонт планирования неделя максимум.
Підтверджую власним досвідом:"Після масованих російських ракетних атак по енергетичній інфраструктурі в листопаді попит на оренду квартир у Києві різко впав. Незважаючи на "адекватні" ціни, люди цікавляться житлом мало". https://kontrakty.ua/article/208372 Попит, принаймні в економ сегменті ЛБ, майже дорівнює нулю. За два тижні експозиції квартири - 12 уточнюючих дзвінків від рієлторів. Подаватиму на кацапів позов до Європейського суду за завдані збитки.