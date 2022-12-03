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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2337233823392340
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:59

  UA написав:
  Amethyst написав:
  UA написав:Поставил безперебойник в коридоре...

А де инет? Старлинк или по-старинке Н+ ?

Технология в процессе отработки.
Кабель на крышу организован.
Нужно определится с типом антенны.
Направленная или разнонаправленная штырь 1,5 метра
Тема защиты от грозы требует консультаций.
Но это слишком роскошно для гостинок.

Безпроблемний інтернет - як вирішували проблему?
Старлінк дорогий.
4G антена, направлена на базову станцію?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:02

  ihorkyiv написав:Підтверджую власним досвідом:"Після масованих російських ракетних атак по енергетичній інфраструктурі в листопаді попит на оренду квартир у Києві різко впав. Незважаючи на "адекватні" ціни, люди цікавляться житлом мало". https://kontrakty.ua/article/208372 Попит, принаймні в економ сегменті ЛБ, майже дорівнює нулю. За два тижні експозиції квартири - 12 уточнюючих дзвінків від рієлторів. Подаватиму на кацапів позов до Європейського суду за завдані збитки. :mrgreen:

Проблеми з енергією по всій Україні. Попит зменшується, тому що немає електроенергії, немає роботи, немає грошей.
___

Оптимальний варіант для зимівлі - утеплена хата у селі з персональним колодязем.
Проте дрова треба було готувати влітку.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:18

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Frant написав:
  UA написав:
  Amethyst написав:А де инет? Старлинк или по-старинке Н+ ?

Технология в процессе отработки.
Кабель на крышу организован.
Нужно определится с типом антенны.
Направленная или разнонаправленная штырь 1,5 метра
Тема защиты от грозы требует консультаций.
Но это слишком роскошно для гостинок.

Безпроблемний інтернет - як вирішували проблему?
Старлінк дорогий.
4G антена, направлена на базову станцію?


Це тимчасове рішення, більш-менш працює першу пару годин, потім швидкість сильно падає. Доводиться періодично міняти оператора і переналаштовувати

Старлінк не стільки дорогий, скільки складно установити в умовах міста. Супутниковий інтернет не дешевше але гірше по всім параметрам.

GPON найкраще, але не в кожному будинку він є
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:08

  ihorkyiv написав:Підтверджую власним досвідом:"Після масованих російських ракетних атак по енергетичній інфраструктурі в листопаді попит на оренду квартир у Києві різко впав. Незважаючи на "адекватні" ціни, люди цікавляться житлом мало". https://kontrakty.ua/article/208372 Попит, принаймні в економ сегменті ЛБ, майже дорівнює нулю. За два тижні експозиції квартири - 12 уточнюючих дзвінків від рієлторів. Подаватиму на кацапів позов до Європейського суду за завдані збитки. :mrgreen:


был в Holiday INN ING 4 звезды. Пара как Ходарковский . Говорят, "мы к вам пришли, у нас нету света и горячей воды. Но нам нужен Чивас". Вискарь, они говорят что нету ключей. Типо ищи ключи. Но их нету. :mrgreen:
proftpd66
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