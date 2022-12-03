Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Технология в процессе отработки. Кабель на крышу организован. Нужно определится с типом антенны. Направленная или разнонаправленная штырь 1,5 метра Тема защиты от грозы требует консультаций. Но это слишком роскошно для гостинок.
Безпроблемний інтернет - як вирішували проблему? Старлінк дорогий. 4G антена, направлена на базову станцію?
ihorkyiv написав:Підтверджую власним досвідом:"Після масованих російських ракетних атак по енергетичній інфраструктурі в листопаді попит на оренду квартир у Києві різко впав. Незважаючи на "адекватні" ціни, люди цікавляться житлом мало". https://kontrakty.ua/article/208372 Попит, принаймні в економ сегменті ЛБ, майже дорівнює нулю. За два тижні експозиції квартири - 12 уточнюючих дзвінків від рієлторів. Подаватиму на кацапів позов до Європейського суду за завдані збитки.
Проблеми з енергією по всій Україні. Попит зменшується, тому що немає електроенергії, немає роботи, немає грошей. ___
Оптимальний варіант для зимівлі - утеплена хата у селі з персональним колодязем. Проте дрова треба було готувати влітку.
Amethyst написав:А де инет? Старлинк или по-старинке Н+ ?
Технология в процессе отработки. Кабель на крышу организован. Нужно определится с типом антенны. Направленная или разнонаправленная штырь 1,5 метра Тема защиты от грозы требует консультаций. Но это слишком роскошно для гостинок.
Безпроблемний інтернет - як вирішували проблему? Старлінк дорогий. 4G антена, направлена на базову станцію?
Це тимчасове рішення, більш-менш працює першу пару годин, потім швидкість сильно падає. Доводиться періодично міняти оператора і переналаштовувати
Старлінк не стільки дорогий, скільки складно установити в умовах міста. Супутниковий інтернет не дешевше але гірше по всім параметрам.
ihorkyiv написав:Підтверджую власним досвідом:"Після масованих російських ракетних атак по енергетичній інфраструктурі в листопаді попит на оренду квартир у Києві різко впав. Незважаючи на "адекватні" ціни, люди цікавляться житлом мало". https://kontrakty.ua/article/208372 Попит, принаймні в економ сегменті ЛБ, майже дорівнює нулю. За два тижні експозиції квартири - 12 уточнюючих дзвінків від рієлторів. Подаватиму на кацапів позов до Європейського суду за завдані збитки.
был в Holiday INN ING 4 звезды. Пара как Ходарковский . Говорят, "мы к вам пришли, у нас нету света и горячей воды. Но нам нужен Чивас". Вискарь, они говорят что нету ключей. Типо ищи ключи. Но их нету.