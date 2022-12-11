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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2337233823392340
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:59

  UA написав:
  Amethyst написав:
  UA написав:Поставил безперебойник в коридоре...

А де инет? Старлинк или по-старинке Н+ ?

Технология в процессе отработки.
Кабель на крышу организован.
Нужно определится с типом антенны.
Направленная или разнонаправленная штырь 1,5 метра
Тема защиты от грозы требует консультаций.
Но это слишком роскошно для гостинок.

Безпроблемний інтернет - як вирішували проблему?
Старлінк дорогий.
4G антена, направлена на базову станцію?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:02

  ihorkyiv написав:Підтверджую власним досвідом:"Після масованих російських ракетних атак по енергетичній інфраструктурі в листопаді попит на оренду квартир у Києві різко впав. Незважаючи на "адекватні" ціни, люди цікавляться житлом мало". https://kontrakty.ua/article/208372 Попит, принаймні в економ сегменті ЛБ, майже дорівнює нулю. За два тижні експозиції квартири - 12 уточнюючих дзвінків від рієлторів. Подаватиму на кацапів позов до Європейського суду за завдані збитки. :mrgreen:

Проблеми з енергією по всій Україні. Попит зменшується, тому що немає електроенергії, немає роботи, немає грошей.
___

Оптимальний варіант для зимівлі - утеплена хата у селі з персональним колодязем.
Проте дрова треба було готувати влітку.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:18

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Frant написав:
  UA написав:
  Amethyst написав:А де инет? Старлинк или по-старинке Н+ ?

Технология в процессе отработки.
Кабель на крышу организован.
Нужно определится с типом антенны.
Направленная или разнонаправленная штырь 1,5 метра
Тема защиты от грозы требует консультаций.
Но это слишком роскошно для гостинок.

Безпроблемний інтернет - як вирішували проблему?
Старлінк дорогий.
4G антена, направлена на базову станцію?


Це тимчасове рішення, більш-менш працює першу пару годин, потім швидкість сильно падає. Доводиться періодично міняти оператора і переналаштовувати

Старлінк не стільки дорогий, скільки складно установити в умовах міста. Супутниковий інтернет не дешевше але гірше по всім параметрам.

GPON найкраще, але не в кожному будинку він є
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 00:14

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  ihorkyiv написав:Підтверджую власним досвідом:"Після масованих російських ракетних атак по енергетичній інфраструктурі в листопаді попит на оренду квартир у Києві різко впав. Незважаючи на "адекватні" ціни, люди цікавляться житлом мало". https://kontrakty.ua/article/208372 Попит, принаймні в економ сегменті ЛБ, майже дорівнює нулю. За два тижні експозиції квартири - 12 уточнюючих дзвінків від рієлторів. Подаватиму на кацапів позов до Європейського суду за завдані збитки.

Це дуже прикро.
  Frant написав:Безпроблемний інтернет - як вирішували проблему?
Старлінк дорогий.
4G антена, направлена на базову станцію?

З будинкових чатів.
Можна скинутись, та поставити бесперебійник на обладнання провайдера. Можно затягнути оптоволокно до квартири й запитати своє обладнання від акумулятора/генератора.
4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 06:23

  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:Підтверджую власним досвідом:"Після масованих російських ракетних атак по енергетичній інфраструктурі в листопаді попит на оренду квартир у Києві різко впав. Незважаючи на "адекватні" ціни, люди цікавляться житлом мало". https://kontrakty.ua/article/208372 Попит, принаймні в економ сегменті ЛБ, майже дорівнює нулю. За два тижні експозиції квартири - 12 уточнюючих дзвінків від рієлторів. Подаватиму на кацапів позов до Європейського суду за завдані збитки.

Це дуже прикро.
  Frant написав:Безпроблемний інтернет - як вирішували проблему?
Старлінк дорогий.
4G антена, направлена на базову станцію?

З будинкових чатів.
Можна скинутись, та поставити бесперебійник на обладнання провайдера. Можно затягнути оптоволокно до квартири й запитати своє обладнання від акумулятора/генератора.
4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.

В моем жк большинство перешли на оптиковолокно с запиткой своего оборудования. Пишут при любом отключении света интернет есть всегда. Моb.связь пропадает даже 2g
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 11:11

  Vlad442 написав:4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.

Используя направленную антену получать сигнал из не обесточенных районов.
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 09:34

  UA написав:
  Vlad442 написав:4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.

Используя направленную антену получать сигнал из не обесточенных районов.

Проблема в тому, що антена добре працює в умовах прямої видимості. Тому в сільській місцевості без пагорбів - вона цілком виконує свою функцію. В місті, де багато багатоповерхівок 9-25 поверхів, сигнал слабкий і розсіяний, антена не допомагає. Таке враження після бесід з колегами, які мають ті ж потреби.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:51

  Frant написав:
  UA написав:
  Vlad442 написав:4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.

Используя направленную антену получать сигнал из не обесточенных районов.

Проблема в тому, що антена добре працює в умовах прямої видимості. Тому в сільській місцевості без пагорбів - вона цілком виконує свою функцію. В місті, де багато багатоповерхівок 9-25 поверхів, сигнал слабкий і розсіяний, антена не допомагає. Таке враження після бесід з колегами, які мають ті ж потреби.

Уже добился нормального уровня сигнала по мобильному интернету.
Пересичный не потянет этот вопрос.

Ищите провайдера с GPON и будет вам счастье.
Хотя роутер запитать всё же придётся осилить.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 12:28

  UA написав:Подготовил гостинку к аренде.
Поставил безперебойник в коридоре и от него раскидал провода с выключателями (комната, кухня, санузел). Достаточно хороший, качественный свет, а не как от повербанка.
Должно хватить на два длинных Зимних вечера без подзарядки.
Целый час трудился.
Сделал фотки с чайником на газовой плите, из свистка которого выходит пар
3 этаж
Напротив Маркет и Новая почта на генераторе + Укрпочта на фонарике))
На сколько ставить дороже конкурентов?

Интересно как быстро арендаторы спалят или убьют бесперебойник?
_Mykola_
 
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