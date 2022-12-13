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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2338233923402341
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:25

  Vlad442 написав:Интересная статья с цифрами почти соответствующими реальности.
https://biz.today.ua/v-ukrayini-podoroz ... -kvartyry/
Могу добавить, что цифры авторы брали на ОЛХ, в результате в прифронтовых городах цена оказалась сильно завышенной. Вот например в Харькове уже две недели не могут сдать за коммуналку.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... QolAV.html

По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины. Моя знакомая продает квартиру в Харькове и смотрит взамен Полтаву, Кропивницкий, Винницу, Черкассы. Бюджет 30куе Уже наверное и Киев смотрит, киевский ценник на эконом класс не сильно отличается от перечисленных городов. Мотив выезда - близко граница РФ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:38

  Vlad442 написав:З будинкових чатів.
Можна скинутись, та поставити бесперебійник на обладнання провайдера. Можно затягнути оптоволокно до квартири й запитати своє обладнання від акумулятора/генератора.
4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.

А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:07

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

_Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:З будинкових чатів.
Можна скинутись, та поставити бесперебійник на обладнання провайдера. Можно затягнути оптоволокно до квартири й запитати своє обладнання від акумулятора/генератора.
4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.

А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.


Є що самі ставлять, але у нашому випадку там якісь орестовичи з "2-3 місяці". То ми самі скинулися
Faceless
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