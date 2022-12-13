|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 гру, 2022 11:25
По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины. Моя знакомая продает квартиру в Харькове и смотрит взамен Полтаву, Кропивницкий, Винницу, Черкассы. Бюджет 30куе Уже наверное и Киев смотрит, киевский ценник на эконом класс не сильно отличается от перечисленных городов. Мотив выезда - близко граница РФ.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15647
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2078 раз.
- Подякували: 2945 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 11:38
Vlad442 написав:
З будинкових чатів.
Можна скинутись, та поставити бесперебійник на обладнання провайдера. Можно затягнути оптоволокно до квартири й запитати своє обладнання від акумулятора/генератора.
4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.
А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4525
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 12:07
_Mykola_ написав: Vlad442 написав:
З будинкових чатів.
Можна скинутись, та поставити бесперебійник на обладнання провайдера. Можно затягнути оптоволокно до квартири й запитати своє обладнання від акумулятора/генератора.
4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.
А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.
Є що самі ставлять, але у нашому випадку там якісь орестовичи з "2-3 місяці". То ми самі скинулися
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32391
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7631 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|105187
|25393420
|
|
|6368
|5489669
|
Чет 15 гру, 2022 11:55
akurt
|
|1117
|4945778
|
|