Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины. Моя знакомая продает квартиру в Харькове и смотрит взамен Полтаву, Кропивницкий, Винницу, Черкассы. Бюджет 30куе Уже наверное и Киев смотрит, киевский ценник на эконом класс не сильно отличается от перечисленных городов. Мотив выезда - близко граница РФ.
Vlad442 написав:З будинкових чатів. Можна скинутись, та поставити бесперебійник на обладнання провайдера. Можно затягнути оптоволокно до квартири й запитати своє обладнання від акумулятора/генератора. 4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.
А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів. Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.
Vlad442 написав:З будинкових чатів. Можна скинутись, та поставити бесперебійник на обладнання провайдера. Можно затягнути оптоволокно до квартири й запитати своє обладнання від акумулятора/генератора. 4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.
А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів. Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.
Є що самі ставлять, але у нашому випадку там якісь орестовичи з "2-3 місяці". То ми самі скинулися
_Mykola_ написав:А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів. Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.
Их АКБ реально хватит на 1,5-2 часа (декларируют до 3 часов) Мобильный интернет - лучше бы операторы совсем выключали интернет на время обестачивании а не ступенчато ограничивали скорость. Направленная антена может получить сигнал из необесточеного района с нормальной скоростью, но рядом расположенная антена с замедленным сигналом не дает это сделать. Нашел выход - направил направленную антену на другой берег Днепра. Скорость через два часа не падает. Нужно протестировать насчет стабильности работы. ПС Антена установлена на крыше с прямой видимостью - далеко. Нужна роботизированная антена с джойстиком для пользователя интернета