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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2338233923402341
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:25

  Vlad442 написав:Интересная статья с цифрами почти соответствующими реальности.
https://biz.today.ua/v-ukrayini-podoroz ... -kvartyry/
Могу добавить, что цифры авторы брали на ОЛХ, в результате в прифронтовых городах цена оказалась сильно завышенной. Вот например в Харькове уже две недели не могут сдать за коммуналку.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... QolAV.html

По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины. Моя знакомая продает квартиру в Харькове и смотрит взамен Полтаву, Кропивницкий, Винницу, Черкассы. Бюджет 30куе Уже наверное и Киев смотрит, киевский ценник на эконом класс не сильно отличается от перечисленных городов. Мотив выезда - близко граница РФ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:38

  Vlad442 написав:З будинкових чатів.
Можна скинутись, та поставити бесперебійник на обладнання провайдера. Можно затягнути оптоволокно до квартири й запитати своє обладнання від акумулятора/генератора.
4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.

А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:07

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

_Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:З будинкових чатів.
Можна скинутись, та поставити бесперебійник на обладнання провайдера. Можно затягнути оптоволокно до квартири й запитати своє обладнання від акумулятора/генератора.
4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.

А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.


Є що самі ставлять, але у нашому випадку там якісь орестовичи з "2-3 місяці". То ми самі скинулися
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 16:36

  _Mykola_ написав:А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.

Их АКБ реально хватит на 1,5-2 часа (декларируют до 3 часов)
Мобильный интернет - лучше бы операторы совсем выключали интернет на время обестачивании а не ступенчато ограничивали скорость.
Направленная антена может получить сигнал из необесточеного района с нормальной скоростью, но рядом расположенная антена с замедленным сигналом не дает это сделать.
Нашел выход - направил направленную антену на другой берег Днепра.
Скорость через два часа не падает. Нужно протестировать насчет стабильности работы.
ПС Антена установлена на крыше с прямой видимостью - далеко.
Нужна роботизированная антена с джойстиком для пользователя интернета :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:41

  UA написав:
  _Mykola_ написав:А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.

Их АКБ реально хватит на 1,5-2 часа (декларируют до 3 часов)
Мобильный интернет - лучше бы операторы совсем выключали интернет на время обестачивании а не ступенчато ограничивали скорость.
Направленная антена может получить сигнал из необесточеного района с нормальной скоростью, но рядом расположенная антена с замедленным сигналом не дает это сделать.
Нашел выход - направил направленную антену на другой берег Днепра.
Скорость через два часа не падает. Нужно протестировать насчет стабильности работы.
ПС Антена установлена на крыше с прямой видимостью - далеко.
Нужна роботизированная антена с джойстиком для пользователя интернета :mrgreen:

Це у кого як, коли був повний блекаут на три доби, то мій провайдер витримав 15,5 годин. Зараз якщо бувають 8 годинні перерви, то також весь час є інтернет.

І ще цікаво, що наявність та швидкість інтернету напряму залежить від мобільного телефону, там де Google pixel з перервами але працює, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Nokia та інше не мають навіть мінімуму для телеграму або вайберу. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 19:51

  _Mykola_ написав:Це у кого як, коли був повний блекаут на три доби, то мій провайдер витримав 15,5 годин. Зараз якщо бувають 8 годинні перерви, то також весь час є інтернет.

І ще цікаво, що наявність та швидкість інтернету напряму залежить від мобільного телефону, там де Google pixel з перервами але працює, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Nokia та інше не мають навіть мінімуму для телеграму або вайберу. :roll:

Який провайдер?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:02

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  vitaliian написав:По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины.

Психология. Многие знакомые выехали из своих комфортабельных квартир и где-то снимают втридорога. Возвращаться не собираются. Почему? Загадка. Внятно объяснить не могут.
  vitaliian написав:Моя знакомая продает квартиру в Харькове и смотрит взамен Полтаву, Кропивницкий, Винницу, Черкассы. Бюджет 30куе Уже наверное и Киев смотрит, киевский ценник на эконом класс не сильно отличается от перечисленных городов. Мотив выезда - близко граница РФ.

Могу порекомендовать знакомой никуда не смотреть пока она не продаст, так как после продажи по реальной цене у нее может оказаться, что будут деньги только на райцентр в вышеперечисленных областях.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:39

Vlad442 я вот задумался - может не в Киеве нужно скупать, а в Харькове?
Киев вяло падает в цене на фоне Харькова.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 21:22

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины.

Психология. Многие знакомые выехали из своих комфортабельных квартир и где-то снимают втридорога. Возвращаться не собираются. Почему? Загадка. Внятно объяснить не могут.
  vitaliian написав:Моя знакомая продает квартиру в Харькове и смотрит взамен Полтаву, Кропивницкий, Винницу, Черкассы. Бюджет 30куе Уже наверное и Киев смотрит, киевский ценник на эконом класс не сильно отличается от перечисленных городов. Мотив выезда - близко граница РФ.

Могу порекомендовать знакомой никуда не смотреть пока она не продаст, так как после продажи по реальной цене у нее может оказаться, что будут деньги только на райцентр в вышеперечисленных областях.

Паник-сейл. Не скажу что классический, т.е. основания для паники есть. Тем не менее - паник-сейл. Думаю знакомая очень пожалеет потом, если сейчас сольется за бесценок.
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