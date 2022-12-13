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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 гру, 2022 11:25
По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины. Моя знакомая продает квартиру в Харькове и смотрит взамен Полтаву, Кропивницкий, Винницу, Черкассы. Бюджет 30куе Уже наверное и Киев смотрит, киевский ценник на эконом класс не сильно отличается от перечисленных городов. Мотив выезда - близко граница РФ.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 11:38
Vlad442 написав:
З будинкових чатів.
Можна скинутись, та поставити бесперебійник на обладнання провайдера. Можно затягнути оптоволокно до квартири й запитати своє обладнання від акумулятора/генератора.
4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.
А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 12:07
_Mykola_ написав: Vlad442 написав:
З будинкових чатів.
Можна скинутись, та поставити бесперебійник на обладнання провайдера. Можно затягнути оптоволокно до квартири й запитати своє обладнання від акумулятора/генератора.
4G вимикають першим, бо дуже затратна по електриці технологія. Потім залишають тільки мережу 2G для дзвінків.
А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.
Є що самі ставлять, але у нашому випадку там якісь орестовичи з "2-3 місяці". То ми самі скинулися
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Додано: Чет 15 гру, 2022 16:36
_Mykola_ написав:
А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.
Их АКБ реально хватит на 1,5-2 часа (декларируют до 3 часов)
Мобильный интернет - лучше бы операторы совсем выключали интернет на время обестачивании а не ступенчато ограничивали скорость.
Направленная антена может получить сигнал из необесточеного района с нормальной скоростью, но рядом расположенная антена с замедленным сигналом не дает это сделать.
Нашел выход - направил направленную антену на другой берег Днепра.
Скорость через два часа не падает. Нужно протестировать насчет стабильности работы.
ПС Антена установлена на крыше с прямой видимостью - далеко.
Нужна роботизированная антена с джойстиком для пользователя интернета
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Додано: Чет 15 гру, 2022 18:41
UA написав: _Mykola_ написав:
А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.
Их АКБ реально хватит на 1,5-2 часа (декларируют до 3 часов)
Мобильный интернет - лучше бы операторы совсем выключали интернет на время обестачивании а не ступенчато ограничивали скорость.
Направленная антена может получить сигнал из необесточеного района с нормальной скоростью, но рядом расположенная антена с замедленным сигналом не дает это сделать.
Нашел выход - направил направленную антену на другой берег Днепра.
Скорость через два часа не падает. Нужно протестировать насчет стабильности работы.
ПС Антена установлена на крыше с прямой видимостью - далеко.
Нужна роботизированная антена с джойстиком для пользователя интернета
Це у кого як, коли був повний блекаут на три доби, то мій провайдер витримав 15,5 годин. Зараз якщо бувають 8 годинні перерви, то також весь час є інтернет.
І ще цікаво, що наявність та швидкість інтернету напряму залежить від мобільного телефону, там де Google pixel з перервами але працює, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Nokia та інше не мають навіть мінімуму для телеграму або вайберу.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 19:51
_Mykola_ написав:
Це у кого як, коли був повний блекаут на три доби, то мій провайдер витримав 15,5 годин. Зараз якщо бувають 8 годинні перерви, то також весь час є інтернет.
І ще цікаво, що наявність та швидкість інтернету напряму залежить від мобільного телефону, там де Google pixel з перервами але працює, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Nokia та інше не мають навіть мінімуму для телеграму або вайберу.
Який провайдер?
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Додано: Чет 15 гру, 2022 20:02
vitaliian написав:
По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины.
Психология. Многие знакомые выехали из своих комфортабельных квартир и где-то снимают втридорога. Возвращаться не собираются. Почему? Загадка. Внятно объяснить не могут.
vitaliian написав:
Моя знакомая продает квартиру в Харькове и смотрит взамен Полтаву, Кропивницкий, Винницу, Черкассы. Бюджет 30куе Уже наверное и Киев смотрит, киевский ценник на эконом класс не сильно отличается от перечисленных городов. Мотив выезда - близко граница РФ.
Могу порекомендовать знакомой никуда не смотреть пока она не продаст, так как после продажи по реальной цене у нее может оказаться, что будут деньги только на райцентр в вышеперечисленных областях.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 20:39
Vlad442 я вот задумался - может не в Киеве нужно скупать, а в Харькове?
Киев вяло падает в цене на фоне Харькова.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 21:22
Vlad442 написав: vitaliian написав:
По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины.
Психология. Многие знакомые выехали из своих комфортабельных квартир и где-то снимают втридорога. Возвращаться не собираются. Почему? Загадка. Внятно объяснить не могут.
vitaliian написав:
Моя знакомая продает квартиру в Харькове и смотрит взамен Полтаву, Кропивницкий, Винницу, Черкассы. Бюджет 30куе Уже наверное и Киев смотрит, киевский ценник на эконом класс не сильно отличается от перечисленных городов. Мотив выезда - близко граница РФ.
Могу порекомендовать знакомой никуда не смотреть пока она не продаст, так как после продажи по реальной цене у нее может оказаться, что будут деньги только на райцентр в вышеперечисленных областях.
Паник-сейл. Не скажу что классический, т.е. основания для паники есть. Тем не менее - паник-сейл. Думаю знакомая очень пожалеет потом, если сейчас сольется за бесценок.
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