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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2339234023412342
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 23:35

  vitaliian написав:По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины.

для жителя Ирпеня странный вопрос, Харьков отдыхать стал только в сентябре, кто в здравом уме под обстрелы вернется
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:04

  UA написав:
  _Mykola_ написав:Це у кого як, коли був повний блекаут на три доби, то мій провайдер витримав 15,5 годин. Зараз якщо бувають 8 годинні перерви, то також весь час є інтернет.

І ще цікаво, що наявність та швидкість інтернету напряму залежить від мобільного телефону, там де Google pixel з перервами але працює, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Nokia та інше не мають навіть мінімуму для телеграму або вайберу. :roll:

Який провайдер?

Зара в фаворі https://vega.ua/ukr/about_company/gpon_technology головне оптіку у хату,а 12V DC то вже дрібниці
Мизантрóп
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